Kempten (pta018/27.09.2017/09:55) - Kempten, 27. September 2017 - Die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA) meldet den Verkauf eines Geschäftsanteils in Höhe von 30% an der Wertheim Verwaltungs GmbH, wodurch sich die Beteiligung der REA an dieser Gesellschaft auf 50% vermindert. Die Immobiliengesellschaft Wertheim Verwaltungs GmbH hält 361 Wohneinheiten in der Gemeinde Wertheim (Baden-Württemberg) in unmittelbarer Nähe zur Stadt Würzburg.



Die REA erwarb die Immobilienobjektgesellschaft im Juli 2016. Seit dem Erwerb des Immobilienportfolios hat die REA die Bestandswohnungen teilweise modernisiert und die Leerstandsquote auf hohem Niveau noch einmal reduziert. Damit wurde insgesamt die Wohnqualität der Gebäude und Wohnungen gesteigert. Der Verkauf erfolgt vorausschauend in einem positiven Marktumfeld, mit dem Ziel das Immobilienportfolio nachhaltig und stetig zu optimieren.



Die Transaktion wird im Rahmen eines Share-Deals durch Übertragung der Geschäftsanteile in Höhe von 30% durchgeführt. Der Käufer ist ein institutioneller Investor. Der Abschluss der notariellen Beurkundung des Kaufvertrags der GmbH Anteile erfolgt in den nächsten Tagen. Über den konkreten Gesamtkaufpreis und die Zahlungsmodalitäten wurde Stillschweigen zwischen den Vertragsparteien vereinbart, der Kaufpreis ist aber ein niedriger einstelliger Millionen Euro Betrag und wird voraussichtlich auf REA Seite zu einer Gewinnmarge in Höhe von ca. 30% in Bezug auf den Verkaufspreis führen.



Ergebniswirksam wird der Verkauf für die REA im Geschäftsjahr 2017.



Die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH sieht die Transaktion als weitere Bestätigung ihrer Geschäftspolitik an und plant, die zufließenden Mittel zeitnah in attraktive Wohnportfolios mit Wertsteigerungspotential zu investieren. Die konstante Weiterentwicklung des Portfolios ist ein strategisches Kernziel der Gesellschaft.



