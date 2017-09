PROMAXIMA IMMOBILIEN AG: Ergebnis erstes Halbjahr 2017

Medienmitteilung

Promaxima Immobilien AG - Ergebnis erstes Halbjahr 2017: Professionalisierung durch strategische Partnerschaft mit Livit AG und Optimierung des Portfolios

Luzern, 27. September 2017 - Die Promaxima Immobilien AG entwickelte sich im 1. Halbjahr 2017 erfreulich. Dank der neu eingegangenen strategischen Partnerschaft mit der Livit AG wurde die Professionalisierung weiter vorangetrieben und das Portfolio mit dem Verkauf der Liegenschaft Luzern im Juli 2017 optimiert. Die Bereinigung von Bilanzpositionen im Zuge der Beilegung von Altlasten, insbesondere in den Darlehen und Sonderaufwendungen, schmälerten im 1. Halbjahr jedoch das Ergebnis, so dass nur ein marginaler Gewinn ausgewiesen werden konnte.

Die Mietzinseinnahmen reduzierten sich leicht von 1.666 Mio. auf CHF 1.527 Mio. aufgrund einzelner Leerstände, die durch die Vorverwaltung anfangs Jahr nicht neu vermarket wurden. Hingegen konnten die Einnahmen um CHF 386'000 durch Stellung von Sicherheiten an die Aktionärin Schweizer Kredit AG gesteigert sowie die Liegenschaftsaufwendungen von CHF 527'000 auf CHF 342'000 deutlich reduziert werden.

Sämtliche Liegenschaften wurden im ersten Halbjahr neu bewertet. Die Liegenschaften Zurzach (-CHF 199'000), Luzern (-CHF 19'000) sowie Aarau (-CHF 58'000) wurden im Wert korrigiert. Grenchen erfuhr dagegen infolge des durchgeführten Umbaus und Sanierung der Liegenschaft über CHF 1.1 Mio. erfuhr eine Aufwertung um CHF 415'000. Dank des Verwalterwechsels hat sich der Leerstand insgesamt von 16.4% auf 13.1% reduziert. Die Promaxima Immobilien erwartet, dass sich die Situation in der 2. Jahreshälfte deutlich verbessern wird.

Der vollständige Halbjahresbericht 2017 steht ab heute, 27. September 2017, unter www.promaxima.ch/downloads/ zur Verfügung.

Kontakt Oliver Vogel, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates Email: investor@promaxima.ch, Tel.: +41 44 322 80 00

Über Promaxima Immobilien AG

Promaxima ist eine Immobilien-Anlagegesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2006, investiert das Unternehmen vorwiegend in Wohn-, Büro- und Gewerbeliegenschaften mit marktgerechten Renditen in der Schweiz.

Die Aktien der Promaxima Immobilien AG (Börsensymbol: MAXIMA) sind seit dem 30. September 2016 an der BX Berne eXchange kotiert.

