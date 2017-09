windeln.de SE: Neuer CEO für windeln.de SE in 2018; Gründer und Co-CEOs übergeben Geschäfte im Rahmen einer geordneten Nachfolge

windeln.de SE: Neuer CEO für windeln.de SE in 2018; Gründer und Co-CEOs übergeben Geschäfte im Rahmen einer geordneten Nachfolge 28.09.2017

Die Windeln.de SE gibt eine anstehende Veränderung in seinem Vorstand bekannt. Der erfahrene Amazon Manager Matthias Peuckert wird in 2018 die Rolle als Vorstandsvorsitzender der windeln.de SE übernehmen und zunächst für drei Jahre bestellt. Matthias Peuckert hat seit 2003 bei dem e-commerce Unternehmen Amazon in unterschiedlichen Funktionen gearbeitet und als einer der Führungskräfte bei Amazon Deutschland als Group Director den Bereich Core Consumables (inklusive Babyartikel) Deutschland, Retail OPS & Initiatives Deutschland, Pantry EU sowie Pricing & Projects Deutschland geleitet. Die beiden Gründer und Co-CEOs von windeln.de SE, Konstantin Urban und Alexander Brand, deren Verträge turnusgemäß zum 31.03.2018 enden, werden im Rahmen eines geordneten Übergangs aus dem Vorstand der windeln.de SE ausscheiden. Weiterhin dem Vorstand angehören werden Nikolaus Weinberger als CFO und Jürgen Vedie als COO.

