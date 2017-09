Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta028/28.09.2017/14:45) - Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG gibt bekannt, dass Georg Folian (69) den Aufsichtsrat in der heutigen Sitzung informiert hat, seine Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes mit Erreichen des 70. Lebensjahres niederlegen zu wollen. Georg Folian scheidet damit an seinem 70. Geburtstag am 1. Jänner 2018 vor Ablauf des laufenden Mandats aus dem Vorstand aus. In seiner Position als stellvertretender Vorstandsvorsitzender ist er derzeit insbesondere für Finanz- und Personalagenden verantwortlich.



Der Aufsichtsrat möchte nun den Zeitrahmen bis Ende des Jahres nützen, um die Position des Finanzvorstands zum effektiven Rücktrittsdatum von Georg Folian neu zu besetzen. "Für seine Verdienste und seine jahrelange engagierte Tätigkeit dankt der Aufsichtsrat Herrn Folian und freut sich, dass er ab 2018 dem Unternehmen als Kernaktionär weiterhin erhalten bleibt", sagt Günter Korp, Aufsichtsratsvorsitzender der Warimpex.



Georg Folian trat 1971 in das von seinem Vater, Stefan Folian, 1956 gegründete und damals als Export-, Import- und Transithandelswarengesellschaft geführte Unternehmen Warimpex ein. 1986 wurde er erstmals zum Vorstand bestellt und war gemeinsam mit seinem ehemaligen Studienkollegen Franz Jurkowitsch für die Spezialisierung auf Immobilienprojekte in Zentral- und Osteuropa verantwortlich. Nach zahlreichen Hotel- und Büroentwicklungsprojekten war Georg Folian für die Börsennotierungen in Wien und Warschau ab 2007 maßgeblich mitverantwortlich. Parallel zu seiner Vorstandsfunktion geht Folian seiner Leidenschaft für die bildende Kunst nach.



In diesem Zusammenhang wird betont, dass Franz Jurkowitsch bis 30. September 2019 als Vorstandsvorsitzender für Warimpex bestellt ist und plant, diese Verpflichtung jedenfalls zu erfüllen.



(Ende)



Aussender: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG Adresse: Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Daniel Folian Tel.: +43 1 310 55 00 E-Mail: investor.relations@warimpex.com Website: www.warimpex.com



ISIN(s): AT0000827209 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Warschau



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1506602700990



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 28, 2017 08:45 ET (12:45 GMT)