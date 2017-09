RENÉ LEZARD Mode GmbH: Gläubigerausschuss hat Sanierung durch Insolvenzplan beschlossen

DGAP-Ad-hoc: RENÉ LEZARD Mode GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalrestrukturierung RENÉ LEZARD Mode GmbH: Gläubigerausschuss hat Sanierung durch Insolvenzplan beschlossen 28.09.2017 / 17:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Der Gläubigerausschuss in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der RENÉ LEZARD Mode GmbH (ISIN: DE000A1PGQR1; WKN: A1PGQR) hat am 28. September 2017 beschlossen, die Gesellschaft mittels eines Insolvenzplans zu sanieren. Dieses Konzept besteht aus mehreren Stufen: Vorgesehen ist die Veräußerung eines Betriebsgrundstücks mit dem Ziel der Verwendung des Erlöses für die Befriedigung der Banken. Weiterhin soll den Gläubigern ein Insolvenzplan vorgeschlagen werden. Danach soll der Geschäftsbetrieb in eine neu zu gründende bzw. für diesen Zweck zu erwerbende Aktiengesellschaft eingebracht werden. Dabei sollen 30 % der Aktien an einen Investor und 70 % der Aktien an die Gläubiger der Unternehmensanleihe 2012/2017 im Tausch gegen ihre Teilschuldverschreibungen gehen. Die Anleihegläubiger sollen über den Tausch in einer Gläubigerversammlung abstimmen.

Kontakt: RENÉ LEZARD Mode GmbH Heinz Hackl Sprecher der Geschäftsführung Tel.: 09324 3020

28.09.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: RENÉ LEZARD Mode GmbH Industriestraße 2 97359 Schwarzach Deutschland Internet: www.rene-lezard.com ISIN: DE000A1PGQR1 WKN: A1PGQR Börsen: Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

614129 28.09.2017 CET/CEST

ISIN DE000A1PGQR1

AXC0251 2017-09-28/17:19