DEFAMA erwartet Einmalertrag aus geplantem Joint-Venture

DEFAMA erwartet Einmalertrag aus geplantem Joint-Venture 28.09.2017

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat einen Letter of Intent (LOI) mit der HD Gruppe, Berlin, über den Erwerb einer 50-prozentigen Beteiligung am EKZ Radeberg geschlossen. Mit der HD Gruppe gewinnt DEFAMA einen starken Partner, der als erfahrener Projektentwickler sein Know-how in der Revitalisierung für den geplanten Umbau des EKZ Radeberg einbringen wird.

Bei planmäßiger Umsetzung des LOI ergibt sich DEFAMA im laufenden Jahr ein hoher sechsstelliger Einmalertrag und ein Liquiditätszufluss von insgesamt rund 2 Mio. Euro. Beide Parteien streben an, die Transaktion bis Ende 2017 abzuschließen.

Matthias Schrade, Vorstand

