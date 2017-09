EANS-Adhoc: PI Power International Limited (in Liquidation) / Board of Directors gibt finale Kapitalrückführung von EUR 0.0325 je Aktie oder Zertifikat und die Auflösung der Gesellschaft bekannt

St Helier, Jersey, Channel Islands - Jersey/Wien 29. September 2017 - Auf Grundlage der von der Hauptversammlung am 12. Juli 2012 erteilten Ermächtigung, gibt das Board of Directors von PI Power International Limited (in Liquidation) ("PI" oder die "Gesellschaft") bekannt, eine finale Kapitalrückführung an die Aktionäre und Zertifikatsinhaber in Höhe von EUR 0,0325 je berechtigter Aktie oder berechtigtem Zertifikat auszuzahlen. Damit erhöht sich der Gesamtbetrag aller Kapitalrückführungen durch PI an die Aktionäre und Zertifikatsinhaber auf EUR 7,8325 je Aktie oder Zertifikat. Im Anschluss an diese finale Kapitalrückführung wird die Gesellschaft aufgelöst.

In Bezug auf die Zertifikate wird die Gesellschaft die Beträge der Kapitalrückführung an die Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB), welche 59.999.997 Aktien der Gesellschaft auf Rechnung der Zertifikatsinhaber hält, überweisen. Die OeKB wird die entsprechend erhaltenen Beträge der Kapitalrückführung an die Zertifikatsinhaber durch Überweisung an die jeweiligen depotführenden Banken weiterleiten. Diese Überweisung wird voraussichtlich am oder um den 04. Oktober 2017 stattfinden, basierend auf dem am 29. September 2017 festgestellten Depotbestand. Für eigene Zertifikate der Gesellschaft wird die OeKB keine Zahlungen durchführen.

Das Board of Directors wird anschließend den Jersey Registrar of Companies mit einer Erklärung darüber informieren, dass PI über keine Aktiva oder Passiva mehr verfügt. Das Board of Directors rechnet mit einer Auflösung von PI innerhalb weniger Tage nach der finalen Kapitalrückführung. Nach Ausstellung einer Bestätigung durch das Jersey Registrar of Companies über die Auflösung von PI werden die Aktien von PI gegenstandslos. Die Zertifikate werden durch die OeKB gelöscht und deren Notiz an der Wiener Börse eingestellt.

Weitere Informationen über PI Power International Limited (in Liquidation) sind noch für einen beschränkten Zeitraum verfügbar unter: www.powerinternational.eu [http://www.powerinternational.eu/]

Da diese Information ursprünglich in englischer Sprache verfasst wurde und diese Version lediglich eine deutsche Übersetzung der englischen Information ist, ist allein die englische Version die authentische Fassung.

