WASGAU Produktions & Handels AG: Vorstand wird Aufsichtsrat kein Delisting am 5. Oktober 2017 vorschlagen

Der Vorstand der WASGAU Produktions & Handels AG hat heute beschlossen, dem Aufsichtsrat am 5. Oktober 2017 zum Stand seiner Überlegungen zu Reaktionsmöglichkeiten auf Veränderungen des regulatorischen Umfeldes zu berichten, dass die Prüfungen des Vorstands zwar relevante Vorteile eines Antrags auf Widerruf der Zulassung nach § 39 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Satz 3 Nr. 1 Börsengesetz (sog. Delisting) ergaben, derzeit aber diese Vorteile die Nachteile und den Aufwand eines dafür erforderlichen Angebots durch die Gesellschaft zum Erwerb aller Aktien, die Gegenstand des Antrags wären, nach den Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes sowie die Nachteile für die Aktionäre nicht überwiegen. Das mag sich in Abhängigkeit von der Entwicklung der Kapitalmärkte und der Aktien der Gesellschaft in der Zukunft ändern. Entsprechendes gilt, wenn sich relevante Veränderungen des regulatorischen Umfeldes oder die Möglichkeit eines Angebots durch einen Aktionär abzeichnen sollten.

Pirmasens, den 29.09.2017

WASGAU Produktions & Handels AG

Der Vorstand

Kontakt: Frank Grüber Prokurist E-Mail: frank.grueber@wasgau-ag.de Tel.: 06331/558-166

Sprache: Deutsch Unternehmen: WASGAU Produktions & Handels AG

Blocksbergstrasse 183 66955 Pirmasens Deutschland Telefon: 06331-558-150 Fax: 06331-558-100 E-Mail: niko.johns@wasgau-ag.de Internet: www.wasgau-ag.de ISIN: DE0007016008 WKN: 701600

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg

