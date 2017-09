STERN IMMOBILIEN AG mit positiver Ergebnisentwicklung im 1. Hj. 2017

DGAP-Ad-hoc: STERN IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien STERN IMMOBILIEN AG mit positiver Ergebnisentwicklung im 1. Hj. 2017 29.09.2017 / 16:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

STERN IMMOBILIEN AG mit positiver Ergebnisentwicklung im 1. Hj. 2017

Grünwald, 29. September 2017 - Die STERN IMMOBILIEN AG, ein aktiver Immobilienmanager und Objektveredler, hat sich auch im 1. Halbjahr 2017 positiv weiterentwickelt. Auf Konzernebene wurde ein Halbjahresüberschuss von 0,6 Mio. Euro erzielt, nachdem im 1. Halbjahr 2016 noch ein Verlust von 1,5 Mio. Euro angefallen war. Die positive Ergebnisentwicklung ist maßgeblich auf die Veräußerung des Projektes Isarblick in Grünwald sowie der Teilfläche des Projektes Zamilastraße in München zurückzuführen. Gleichzeitig hat die STERN IMMOBILIEN AG die Projektierungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Immobilienbestandes deutlich ausgeweitet. Das veräußerte Projekt Parkblick ist in den Zahlen noch nicht enthalten. Die STERN IMMOBILIEN AG bilanziert nach HGB.

Aufgrund der Immobilienverkäufe hat sich die Konzernbilanzsumme zum 30. Juni 2017 auf 73,8 Mio. Euro nach 77,9 Mio. Euro ein Jahr zuvor verringert. Entsprechend lag der Umsatz im 1. Halbjahr unter dem Vorjahr und erreichte 9,4 Mio. Euro. Die Gesellschaft geht davon aus, dass im Immobilienbestand stille Reserven sind, die erst bei einer Veräußerung der Objekte ergebniswirksam werden.

Für das Gesamtjahr bestätigt die STERN IMMOBILIEN AG ihre Prognose. Auf Konzernebene soll das Vorjahresergebnis nahezu wieder erreicht werden. Auf AG-Ebene ist weiter eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresergebnis geplant.

Der Zwischenbericht über das 1. Halbjahr 2017 steht im Internet auf der Website der Gesellschaft www.stern-immobilien.com im Investor-Relations-Bereich zur Verfügung.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

edicto GmbH Dr. Sönke Knop Tel.: +49 - (0)69 - 905505-50 E-Mail: stern@edicto.de

29.09.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: STERN IMMOBILIEN AG Nördliche Münchner Str. 31 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 - (0)89 - 96991812 Fax: +49 - (0)89 - 69388870 E-Mail: info@stern-immobilien.com Internet: www.stern-immobilien.com

ISIN: DE000A13SSX4, DE000A1TM8Z7 WKN: A13SSX, A1TM8Z Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München (m:access); Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

614707 29.09.2017 CET/CEST

ISIN DE000A13SSX4 DE000A1TM8Z7

AXC0253 2017-09-29/16:34