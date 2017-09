The NAGA Group AG: The Naga Group AG kündigt Initial Token Sale ('ITS') an

DGAP-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung The NAGA Group AG: The Naga Group AG kündigt Initial Token Sale ('ITS') an 29.09.2017 / 16:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

The Naga Group AG kündigt Initial Token Sale ("ITS") an

Hamburg, 29. September 2017

Im Rahmen der Entwicklung der NAGA Wallet (s. Ad- Hoc- Meldung vom 18. Juli 2017) soll Kunden der The Naga Group AG und anderen Interessenten eine Kryptowährung - der "Naga Coin" kurz NGC - im Rahmen eines sog. Initial Token Sale ("ITS") zum Kauf angeboten werden. Der NGC soll von den Käufern unter anderem bei Transaktionen in den von der Naga- Gruppe betriebenen oder geplanten Handelsplattformen, insbesondere den Plattformen SwipeStox und SWITEX eingesetzt werden können.

Der ITS (Beginn der Platzierung) ist für das vierte Quartal 2017 geplant.

Ende der Ad-Hoc- Meldung

Weitergehende Informationen stellt die Gesellschaft unter www.nagaico.com zur Verfügung.

Kontakt: The NAGA Group AG Investor Relations Sandra Panknin Herrengraben 31 20459 Hamburg T: +49 (0)40 5247 791 55 E: ir@thenagagroup.com http://www.thenagagroup.com http://www.swipestox.com

29.09.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG Herrengraben 31 20459 Hamburg Deutschland E-Mail: info@thenagagroup.com Internet: www.thenagagroup.com ISIN: DE000A161NR7 WKN: A161NR

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

614717 29.09.2017 CET/CEST

ISIN DE000A161NR7

AXC0261 2017-09-29/16:46