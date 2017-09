Deutsche Oel & Gas S.A.: Börse Riga zieht Zulassung zum Listing zurück

DGAP-Ad-hoc: Deutsche Oel & Gas S.A. / Schlagwort(e): Zulassungsantrag Deutsche Oel & Gas S.A.: Börse Riga zieht Zulassung zum Listing zurück 29.09.2017 / 17:38 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

DEUTSCHE OEL & GAS S.A.: BÖRSE RIGA ZIEHT ZULASSUNG ZUM LISTING ZURÜCK

Luxemburg, 29.9.2017 - Der Vorstand der Börse Riga hat dem Verwaltungsrat der Deutsche Oel & Gas S.A. heute mitgeteilt, dass er den am 5. September 2017 gefassten Beschluss, die Aktien der Klasse B der Deutsche Oel & Gas S.A. (ISIN: LU1083294915) zum Handel im Nasdaq Riga First North Market revidiert hat und die Zulassung zum Handel in diesem Segment widerruft. Der Handel mit den Aktien der Klasse B sollte gemäß der Zusage am 2. Oktober 2017 aufgenommen werden.

Der Verwaltungsrat der Deutsche Oel & Gas S.A. hat den Beschluss des Vorstandes der Börse Riga zur Kenntnis genommen und berät über die weiteren Optionen.

Kontakt:

Thomas Knipp und Marco Quacken Mitglieder des Verwaltungsrats Deutsche Oel & Gas S.A. E-Mail: presse@deutsche-oel-gas.com Tel.: 0800 - 000 5763

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Oel & Gas S.A. 45, Boulevard du Prince Henri 1724 Luxembourg Luxemburg Telefon: +49 (0) 800 184 0214 Fax: +352 229 999 5499 E-Mail: investor@deutsche-oel-gas.com

Internet: http://www.deutsche-oel-gas.com/

ISIN: DE000DGAS529 WKN: DGAS52 Börsen: Open Market in Frankfurt

