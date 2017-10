Ecommerce Alliance AG realisiert vollständige Übernahme der Mountain Internet AG - Mountain Partners AG wird hierdurch Mehrheitsaktionär der Ecommerce Alliance AG

DGAP-Ad-hoc: Ecommerce Alliance AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Kapitalerhöhung Ecommerce Alliance AG realisiert vollständige Übernahme der Mountain Internet AG - Mountain Partners AG wird hierdurch Mehrheitsaktionär der Ecommerce Alliance AG 04.10.2017 / 18:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die Ecommerce Alliance AG (ECA) meldet den Erwerb von 100 % der Aktien der Mountain Internet AG mit Sitz in St. Gallen, Schweiz von der Mountain Partners AG. Im Rahmen dieser Transaktion, die in Form einer gemischten Sacheinlage stattfindet, erhöht die Mountain Partners AG ihren Anteil an der Ecommerce Alliance AG von 31,9 % auf 50,1 %. Damit wird der am 24. April 2017 angekündigte Mehrheitserwerb durch den Ankeraktionär Mountain Partners AG planmäßig umgesetzt.

Im Zuge der Übernahme der Mountain Internet AG durch die Ecommerce Alliance AG hat der Vorstand der Ecommerce Alliance AG am 25. September 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals 2017/I das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 2.959.242 auf EUR 4.035.330 durch Ausgabe von 1.076.088 neuen Aktien gegen Sacheinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien wurden heute im Rahmen einer Privatplatzierung vollständig von der Mountain Partners AG gezeichnet, die im Gegenzug 62.564 Aktien an der Mountain Internet AG in die Ecommerce Alliance AG einbringt. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien lag bei EUR 7,50 und damit sowohl über dem durchschnittlichen Schlusskurs für Aktien der Gesellschaft innerhalb der letzten 30 Börsentage vor dem heutigen Tag als auch über dem letzten Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft. Die neuen Aktien werden ab dem 01. Januar 2017 gewinnanteilsberechtigt sein.

Die verbleibenden 37.436 Aktien der Mountain Internet AG erwirbt die Ecommerce Alliance AG gegen Gewährung eines Darlehens von der Mountain Partners AG für den Kaufpreis. Die Mountain Partners AG und die Ecommerce Alliance AG sind übereingekommen, Stillschweigen über den Kaufpreis zu wahren.

Die Transaktion dient der substanziellen Vergrößerung des Portfolios der Ecommerce Alliance AG sowie gleichzeitig der Entwicklung der Mountain Partners AG zu einem führenden Investor für digitale Unternehmen.

Kontakt: Ecommerce Alliance AG Justine Wonneberger Vorstand Bavariaring 17 80336 München phone: +49 89 2314141 00 fax: +49 89 2314141 11 e-mail: wonneberger@ecommerce-alliance.de http://www.ecommerce-alliance.de

