DGAP-Ad-hoc: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Rechtssache/Sonstiges OTI Greentech AG: Finanzamt Bergen, Norwegen, stellt Insolvenzantrag bei Tochtergesellschaft Rada Engineering & Consulting 05.10.2017 / 18:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Berlin, 5. Oktober 2017 - Der Vorstand der OTI Greentech AG (WKN A0HNE8) wurde heute darüber informiert, dass ein Gericht in Bergen, Norwegen, die OTI Greentech-Tochtergesellschaft Rada Engineering & Consulting Bergen AS für insolvent erklärt hat. Hintergrund ist eine Steuerforderung gegen Rada über insgesamt 1,7 Mio. norwegische Kronen (rund 180 TSD Euro). Diese Summe hat Rada zwar in zwei Raten fristgerecht gezahlt (die zweite Rate war am 4. Oktober fällig), die Steuerbehörde hatte aber die zweite Rate kurzfristig erhöht. Damit hatte Rada nicht die gesamte Forderung beglichen, was zum Insolvenzantrag durch das Finanzamt Bergen führte. Die Geschäftsleitung von Rada bestreitet von der kurzfristigen Erhöhung und eines Gerichtstermins in Kenntnis gesetzt worden zu sein. Bis auf die Forderung des Finanzamtes hatte Rada keine weiteren überfälligen Zahlungsverpflichtungen.

OTI Greentech bzw. Rada werden nach rechtlicher Prüfung in Erwägung ziehen, die Entscheidung des Gerichts anzufechten und auf etwaigen Schadensersatz zu klagen. Mit einer Entscheidung der höheren Instanz über die Anfechtungsklage kann aber nicht vor Ablauf von zwei bis drei Monaten gerechnet werden. In der Zwischenzeit wird die Geschäftsleitung von Rada Gespräche mit dem Insolvenzverwalter initiieren, um das Geschäft von Rada mit unveränderter Eigentümerstruktur in eine neue Gesellschaft zu überführen.

Die OTI Greentech AG selbst ist von der Insolvenz der Tochtergesellschaft nicht betroffen. Der Vorstand der OTI Greentech AG wird den Markt über die weitere Entwicklung informieren.

