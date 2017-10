Kapitalerhöhung - Wegfall der Handelsregistersperre, definitive Anzahl neuer Aktien und Kotierung / Veröffentlichung eines Prospektsupplements

Kapitalerhöhung - Wegfall der Handelsregistersperre, definitive Anzahl neuer Aktien und Kotierung / Veröffentlichung eines Prospektsupplements 05.10.2017

Im Rahmen des Bezugsrechtsangebots der Highlight Event and Entertainment AG, welches am 23. Mai 2017 angekündigt worden ist, wurden 4'399'041 neue Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 9.00, entsprechend 84.64% der insgesamt angebotenen 5'197'500 Inhaberaktien zugeteilt. Die Handelsregistersperre, welche die Durchführung der Kapitalerhöhung, die Kotierung der neuen Aktien sowie den Vollzug verzögert hatte, ist inzwischen aufgrund eines Urteils des Kantonsgerichts Basel-Landschaft weggefallen.

Die Kapitalerhöhung konnte deshalb am 4. Oktober 2017 ins Handelsregister eingetragen werden. Die Gesellschaft verfügt damit neu über ein Aktienkapital von CHF 55'183'869, eingeteilt in 6'131'541 Inhaberaktien. Die 4'399'041 neuen Inhaberaktien werden per Montag, 9. Oktober 2017, gemäss International Reporting Standard der SIX Swiss Exchange kotiert und erstmals gehandelt. Die buchmässige Lieferung der neuen Inhaberaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises erfolgt voraussichtlich am 10. Oktober 2017.

Dank dem Wegfall der Handelsregistersperre kann auch das von den Aktionären beschlossene genehmigte Kapital im Handelsregister eingetragen werden. Dieses Kapital erlaubt es dem Verwaltungsrat, bis 2. Mai 2019 maximal weitere 2'538'426 Inhaberaktien auszugeben.

Wesentliche Änderungen, die seit der Publikation des Emissions- und Kotierungsprospektes vom 23. Mai 2017 eingetreten sind, sind im Supplement vom 2. Juni 2017 sowie im Supplement, das am 6. Oktober 2017 veröffentlicht wird, dargestellt.

Für weitere Informationen wird neben diesen beiden Supplements auf den Prospekt vom 23. Mai 2017 verwiesen. Diese drei Dokumente sind für die Kotierung massgebend und können bei der Gesellschaft, Netzibodenstrasse 23b, CH-4133 Pratteln, info@hlee.ch oder Tel. Nr. +41 (0)41 226 05 97 kostenlos bezogen werden.

