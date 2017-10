Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta024/06.10.2017/13:25) - LINZ TEXTIL HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT



Linz, FN 75631y ISIN AT0000723606



Ad hoc-Meldung: Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrates



Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Mag. Anton Schneider, hat uns mitgeteilt, dass er seine Funktion als Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrates unter Einhaltung der satzungsmäßigen Frist von vier Wochen zurücklegt. Bis zur Wahl eines neuen Vorsitzenden werden seine Aufgaben vom ersten Stellvertreter des Vorsitzenden, Herrn Dr. Günther Grassner, wahrgenommen werden.



Wir danken Herrn Mag. Schneider für seine erfolgreiche Tätigkeit und seinen Einsatz im Interesse der Linz Textil-Gruppe.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Hermann Wiesinger, MMBA, Sprecher des Vorstandes, Wiener Straße 435, 4030 Linz, Tel +43 (732) 3996 517, E-Mail: wiesinger@linz-textil.at



Linz, am 06. Oktober 2017



Linz Textil Holding Aktiengesellschaft Wiener Straße 435 4030 Linz, Österreich



www.linz-textil.at



Aussender: Linz Textil Holding AG Adresse: Wiener Straße 435, 4030 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Otmar Zeindlinger Tel.: +43 732 3996538 E-Mail: zeindlinger@linz-textil.at Website: www.linz-textil.com



ISIN(s): AT0000723606 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



