Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Kapfenberg (pta034/24.10.2017/18:40) - 24.10.2017 - Ausgabe einer nachrangigen 5,00% Anleihe ohne feste Laufzeit - Privatplatzierung



Zur Stärkung des Eigenkapitals der Pankl-Gruppe im IFRS-Konzernabschluss wird die Pankl Racing Systems AG eine nachrangige 5,00% Anleihe ohne feste Laufzeit (Ewige Anleihe) in Höhe von Eur 10 Mio. begeben. Diese ewige Anleihe wird privat platziert werden und unterliegt somit nicht der Prospektpflicht. Valutatag ist der 25. Oktober 2017.



Rechtlicher Hinweis



Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Pankl Racing Systems AG dar.



(Ende)



Aussender: Pankl Racing Systems AG Adresse: Industriestraße West 4, 8605 Kapfenberg Land: Österreich Ansprechpartner: IR Tel.: +43(0)3862 33 999-815 E-Mail: ir@pankl.com Website: www.pankl.com



ISIN(s): AT0000800800 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1508863200841



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 24, 2017 12:40 ET (16:40 GMT)