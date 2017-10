Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Kempten (pta019/25.10.2017/11:05) - Kempten, 25. Oktober 2017 - Die Hammelburg Invest Verwaltung GmbH, eine 50 Prozent Beteiligung der Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA), hat ein Immobilienportfolio bestehend aus 370 Wohneinheiten mit einer vermietbaren Fläche von ca. 24.400 Quadratmetern in zentraler Lage von Hammelburg (Bayern) durch einen notariell beurkundeten Kaufvertrag erworben.



Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt von aufschiebenden Bedingungen, mit dem Closing wird aber noch im Oktober 2017 gerechnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Verkäufer des Portfolios ist eine deutschlandweit tätige Immobiliengesellschaft.



Die Ende der 1950er Jahre errichtete, nahezu vollständig vermietete Wohnanlage, wurde in den letzten Jahren modernisiert und ist auf dem neuesten technischen und baulichen Stand. Das Portfolio beinhaltet Wohnraumobjekte mit Potenzial in der Kernregion der REA und ihrer Beteiligungen. Insbesondere die bestehenden Vermietungspotenziale bieten einen Werthebel hinsichtlich der zukünftigen Bewirtschaftung.



Das Portfolio wird jährlich rund EUR 1,3 Millionen erwartete Nettokaltmieten erwirtschaften.



Hammelburg ist eine Stadt im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen mit rd. 11.000 Einwohnern. In Hammelburg befindet sich ein bedeutender Standort der Bundeswehr. Die Stadt liegt verkehrsgünstig und es besteht eine gute Erreichbarkeit zu Städten wie beispielsweise Schweinfurt, Würzburg, Fulda oder Aschaffenburg.



Mit dem Wohnimmobilienportfolio in Hammelburg ist es der Hammelburg Invest Verwaltung GmbH gelungen, ein Immobilienportfolio zu vorteilhaften Konditionen zu erwerben, das eine Rendite im hohen einstelligen Bereich erwirtschaften wird. Damit setzt die REA und ihre Beteiligung die Strategie der verstärkten Bestandshaltung im wohnwirtschaftlichen Bereich ("bezahlbarer Wohnraum") weiter um.



Die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH und ihre Beteiligungen sind zuversichtlich, zeitnah weitere Immobilientransaktionen zum Abschluss zu bringen. In 2017 wurden bisher durch die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH und ihren Beteiligungen zwei Verkaufstransaktionen von Immobilienportfolien abgeschlossen.



Investor Relations Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Beethovenstrasse 18, 87435 Kempten T: +49 831 58098-25 kontakt@rea-beteiligungen.de



(Ende)



Aussender: Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Adresse: Beethovenstraße 18, 87435 Kempten Land: Deutschland Ansprechpartner: Ulrich Jehle Tel.: +49 831 58098-25 E-Mail: u.jehle@rea-beteiligungen.de Website: www.rea-beteiligungen.de



ISIN(s): DE000A1683U7 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in München, High Risk Market in Hamburg; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1508922300863



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 25, 2017 05:05 ET (09:05 GMT)