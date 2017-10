Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Ottobrunn/Frankfurt am Main (pta032/25.10.2017/16:38) - Der Vorstand der Panamax AG (ISIN: DE DE000A1R1C81) gibt bekannt, dass Großaktionär Handgo (China) Holding Co Limited von dem Aktionär und Vorstandsmitglied der Panamax AG, Herrn Yi Lei, 469,494 Aktien bzw. Stimmrechte erworben hat und nun über einen Stimmrechts- bzw. Aktienanteil von 75% an der Panamax AG verfügt. Herr Lei hält nun noch etwas mehr als 4 % der Stimmrechte an der Gesellschaft



