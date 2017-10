The NAGA Group AG: beim geplanten Initial Coin Offering wird ein Emissionsvolumen von bis zu 220 Mio. USD angestrebt.

Der Vorstand der The NAGA Group AG hat im Rahmen der geplanten Schaffung eines ERC20 basierten Tokens (ICO) gemeinsam mit seinen Partnern weitere Einzelheiten festgelegt und hierbei beschlossen ein Volumen von bis zu 220.000.000 USD anzustreben.

Der neue, eigene Blockchain-basierte Token (NAGA Coin, "NGC") soll im Rahmen eines Token-Sale in Kooperation mit externen Partnern, im laufenden vierten Quartal angeboten, innerhalb der NAGA Gruppe als Rechnungseinheit akzeptiert und nach Abschluss des Token-Sale weltweit an Kryptobörsen gehandelt werden.

Mit der ebenfalls geplanten NAGA Wallet soll Nutzern zudem ermöglicht werden, Währungen wie EUR oder USD sowie Kryptowährungen in NGCs umzuwandeln und in allen Plattformen der Gesellschaft zu verwenden. Das Ziel ist es in Abhängigkeit vom Erfolg des Token-Sale eine eigene NAGA Krypto-Börse zu entwickeln und so eine Plattform für den Austausch von virtuellen Gütern, Aktien, CFDs, uvm. anzubieten.

Kontakt: The NAGA Group AG Investor Relations Sandra Panknin Herrengraben 31 20459 Hamburg T: +49 (0)40 5247 791 55 E: ir@thenagagroup.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG Herrengraben 31 20459 Hamburg Deutschland E-Mail: info@thenagagroup.com Internet: www.thenagagroup.com ISIN: DE000A161NR7 WKN: A161NR

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

ISIN DE000A161NR7

