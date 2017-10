München (ots) - Geplante Themen:



Der Fall Gurlitt



Erstmals sind Werke der Sammlung Gurlitt öffentlich zu sehen, mit Spannung erwartete Ausstellungen in Bonn und Bern. "ttt" hat sich die Ausstellungen angeschaut und rollt den Fall Gurlitt wieder auf.



Das Kongo Tribunal



Weil die Justiz im Osten der Demokratischen Republik Kongo tausende Verbrechen ignoriert, bringt der Schweizer Theaterregisseur Milo Rau den Prozess kurzerhand auf die Theaterbühne. Am gefährlichsten Ort der Welt lässt er 2015 Rohstoffkonzerne, Politiker, Rebellen, Militärs und 40 Zeugen auf eine Jury aus internationalen Juristen und Experten treffen. Echte Akteure, echte Fälle, nur das Urteil hat keine Rechtsfolge - ein Wahnsinnsprojekt. Im Sommer 2017 kehrt er mit dem Film über sein "Kongo Tribunal" zurück in den Ostkongo: "ttt" hat ihn begleitet und fragt, kann Kunst die Welt verändern, wenn die Politik versagt?



100 Jahre Oktoberrevolution



Hundert Jahre ist sie jetzt her - die große sozialistische Oktoberrevolution. "ttt" lässt die Zeit Revue passieren und trifft den Historiker Gerd Koenen. Gerade ist seine spannend geschriebenen Geschichte des Kommunismus erschienen: "Die Farbe Rot" heißt sie und darin erzählt er von Utopie und Wirklichkeit, von Lenin und von Stalins Aufstieg und seinem Terror, dem Millionen zum Opfer fallen.



Im Porträt - Melanie de Biasio



Die Sängerin Melanie De Biasio verzaubert ihr Publikum. Gern wird sie mit Billie Holiday oder Nina Simone verglichen. Gerade hat die Belgierin ihr viertes Album herausgebracht - und tourt damit durch Europa. "ttt" hat sie in Paris getroffen.



Moderation: Max Moor Redaktion: Christine Thalmann (rbb)



