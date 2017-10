Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der neuen Premierministerin von Neuseeland, Jacinda Ardern, zu ihrem Amtsantritt gratuliert. "Deutschland und Neuseeland verbinden ausgezeichnete Beziehungen", so Merkel am Donnerstag.

"Der Austausch zwischen unseren Ländern hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Die bilaterale Wertepartnerschaft erlaubt es unseren Regierungen bereits jetzt, vielfach gemeinsam zu wirken." Das gelte vor allem für das multilaterale Engagement in den Vereinten Nationen und bei Einsätzen in Krisengebieten. "Vereinten Nationen und bei Einsätzen in Krisengebieten", so Merkel weiter.

Ardern hatte im Sommer den Vorsitz der sozialdemokratischen Labour Party übernommen. Mit einer Koalition aus Labour, der populistischen Partei New Zealand First und den Grünen löst sie nun den bisherigen Premierminister Bill English von der konservativen New Zealand National Party ab.