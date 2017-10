Nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat der Dax die 13.000er Marke überschritten.

Angesichts der anhaltenden Nullzinspolitik in Europa hat der Dax am Donnerstag den Turbo gezündet. Nach den Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) baute er seine Kursgewinne am Nachmittag immer weiter aus und stieg erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 13.100 Punkten. Die neue Bestmarke setzte er bei 13.144,65 Zählern. Am Ende ging er 1,39 Prozent höher bei 13.133,28 Punkten über die Ziellinie.

Mit der Ankündigung halbierter monatlicher Anleihekäufe hatte die Notenbank zwar wie erwartet den ersten Schritt zum Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik getan. Sparer müssen sich aber gedulden, weil die Währungshüter weiterhin nicht an der Zinsschraube drehten. "Die Geldpolitik bleibt locker und wird nur soweit gestrafft, dass Aktienkäufer hervorragend damit leben können", sagte Marktbeobachter Daniel Saurenz von Feingold Research.

