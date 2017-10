DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Österreich waren die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.637,20 +1,27% +10,54% Stoxx50 3.187,66 +1,12% +5,88% DAX 13.133,28 +1,39% +14,39% FTSE 7.486,50 +0,53% +4,81% CAC 5.455,40 +1,50% +12,20% DJIA 23.429,96 +0,43% +18,56% S&P-500 2.564,79 +0,30% +14,56% Nasdaq-Comp. 6.568,87 +0,08% +22,03% Nasdaq-100 6.050,57 -0,07% +24,40% Nikkei-225 21.739,78 +0,15% +13,74% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,89 +78

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,37 52,18 +0,4% 0,19 -8,2% Brent/ICE 58,61 58,44 +0,3% 0,17 -0,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.271,70 1.277,08 -0,4% -5,38 +10,4% Silber (Spot) 16,88 16,94 -0,4% -0,06 +6,0% Platin (Spot) 921,15 923,75 -0,3% -2,60 +1,9% Kupfer-Future 3,17 3,18 -0,3% -0,01 +25,7%

FINANZMARKT USA

Überzeugende Quartalszahlen sorgen für steigende Kurse an der Wall Street. Damit bleibt der Aktienmarkt weiter im Bann der Berichtssaison, denn noch am Vortag hatten einige schwache Unternehmensergebnisse die Investoren zu leichten Gewinnmitnahmen animiert. Wie bereits Fiat Chrysler und General Motors konnte auch Ford mit den Quartalsergebnissen überzeugen. Der Kurs gewinnt 0,7 Prozent. Die Twitter-Aktie springt sogar um 16,5 Prozent nach oben. Der Kurznachrichtendienst hat die Kosten gesenkt und nähert sich allmählich der Profitabilität. Der Logistiker United Parcel Service hat derweil die Schätzungen übertroffen und das untere Ende seines Ergebnisausblicks etwas angehoben. Die Aktie steigt um 1,5 Prozent. American Airlines hat im dritten Quartal die Prognosen übertroffen und sich optimistisch für das Gesamtjahr gezeigt. Die Aktie fällt nach anfänglichen Gewinnen nun um 2,3 Prozent zurück. Conocophillips steigen um 3,0 Prozent. Der Energiekonzern hat dank Kostensenkungen den Gewinn je Aktie auf 16 Cent gesteigert - das ist doppelt so viel wie die Analysten erwartet hatten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 3Q

22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q

22:10 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die geldpolitische Entscheidung der EZB hat auf den Euro gedrückt und den DAX auf ein neues Rekordhoch bei 13.144,65 Punkten geschickt. Die EZB wird die Anleihekäufe ab Januar 2018 auf 30 von derzeit 60 Milliarden Euro drosseln und die Käufe zunächst bis September 2018 fortsetzen. Die EZB-Entscheidung bewegte sich zwar im Rahmen der Erwartungen, kam im Handel dennoch gut an. Der spanische Aktienmarkt war mit Aufschlägen von 1,9 Prozent Outperformer in Europa. Hier stützte die Entwicklung in Katalonien. Zunehmend zeichnen sich Neuwahlen in der Region und damit eine Entspannung der verfahrenen Situation ab. Tagessieger im DAX waren Beiersdorf mit einem Plus von 6 Prozent. Das Unternehmen erhöhte die Jahresprognose für das Umsatzwachstum nach einer guten Entwicklung in den ersten neun Monaten und einer Rückkehr zu zweistelligem prozentualem Wachstum im Klebstoffsegment Tesa. Davon profitierten auch Henkel, weil das Unternehmen über eine eigene Klebstoffsparte verfügt. Der Kurs legte um 4 Prozent zu. Munich Re teilte mit, aufgrund der außerordentlichen Belastung aus Hurrikan-Schäden mit einem Verlust von 1,4 Milliarden Euro im dritten Quartal zu rechnen. Munich Re legten 4,2 Prozent zu. Deutsche Börse gewannen 0,7 Prozent. Börsenchef Carsten Kengeter hat seinen Rücktritt zum Ende des Jahres bekannt gegeben. Deutsche Bank verloren nach Zahlen 0,9 Prozent. Bemängelt wurde hier, dass der Grund für das überraschend verbesserte Ergebnis im Berichtsquartal vor allem Kosteneinsparungen waren. Bayer hat wegen der Entkonsolidierung der Kunststofftochter Covestro die Prognose angepasst. "Unter Ausklammerung von Covestro entwickelt sich das Geschäft enttäuschend", sagte ein Marktteilnehmer. Bayer verloren 1,8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 10:30 Mi, 17:17 % YTD EUR/USD 1,1692 -1,04% 1,1815 1,1808 +11,2% EUR/JPY 133,04 -0,98% 134,36 134,14 +8,2% EUR/CHF 1,1642 -0,43% 1,1693 1,1676 +8,7% EUR/GBP 0,8878 -0,54% 0,8926 1,1234 +4,2% USD/JPY 113,76 +0,03% 113,72 113,60 -2,7% GBP/USD 1,3171 -0,48% 1,3235 1,3265 +6,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen haben die positiven Vorzeichen überwogen, trotz negativer Vorgaben aus den USA. Die Kursausschläge hielten sich allerdings meist in Grenzen. In Tokio erholte sich der Nikkei-225-Index von anfänglichen Verlusten. Gesucht waren Finanzwerte, die von der Spekulation auf steigende US-Zinsen nach oben getrieben wurden. Am Mittwoch waren aus den USA erneut starke Konjunkturdaten gemeldet worden, die diese Erwartung stützten. Daiwa Securities verbesserten sich um 5,4 Prozent und Nomura um 2,7 Prozent. Der japanische Aktienmarkt profitierte nach Angaben aus dem Handel von den Investitionsplänen, die einige institutionelle Investoren, wie etwa Versicherer, veröffentlicht haben. Die Pläne sehen verstärkte Investitionen in ausländische Staatsanleihen vor. Das bedeute mehr Yen-Verkäufe, wodurch die japanische Währung abwerten werde. Davon wiederum dürfte der Aktienmarkt profitieren. Auch in Schanghai arbeiteten sich die Kurse in positives Terrain vor. Unter den Einzelwerten verteuerten sich die Aktien des Spirituosenherstellers Kweichow Moutai um 7 Prozent, nachdem das Unternehmen für das erste Halbjahr eine Gewinnsteigerung um 60 Prozent gemeldet hatte. In Hongkong vfiel der Kurs des Ölkonzerns CNOOC in Reaktion auf die Geschäftszahlen des Unternehmens um 0,8 Prozent. Die Börse in Sydney schloss 0,2 Prozent höher. Gesucht waren Aktien des Energiesektors wie Woodside Petroleum und Oil Search mit Kursgewinnen von je 0,8 Prozent. Die Quartalszahlen der Bank ANZ enthielten Licht und Schatten, die Aktie gab 1,2 Prozent nach. Fortescue ermäßigten sich um 3,6 Prozent, nachdem der Bergbaukonzern die Erwartungen an sein Eisenerzgeschäft gesenkt hatte. Etwas leichter gingen die Aktienkurse im südkoreanischen Seoul aus dem Handel. Der Kospi fiel um 0,5 Prozent, hatte aber am Mittwoch auf Rekordhoch geschlossen. Die südkoreanische Wirtschaft ist im dritten Quartal stärker als erwartet gewachsen. Das befeuert Spekulationen auf eine Zinserhöhung der Bank of Korea im November. Belastet wurde der Kospi von Schwergewicht Samsung Electronics, dessen Kurs um 2,8 Prozent fiel. Die Aktien des Chipherstellers SK Hynix verloren 3,7 Prozent, obwohl das Unternehmen für das dritte Quartal einen Rekordgewinn ausgewiesen hatte. Allerdings hatten Analysten noch mehr erwartet. Hyundai Motor sprangen dagegen in Reaktion auf die Quartalszahlen des Automobilherstellers um 7,4 Prozent nach oben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Deutsche-Börse-Chef Kengeter tritt zurück

Nach der Schlappe diese Woche vor Gericht will der Vorstandschef der Deutschen Börse, Carsten Kengeter, zum Ende des Jahres zurücktreten. Er wolle dem Unternehmen ermöglichen, seine Energie wieder voll auf Kunden, Geschäft und Wachstum zu fokussieren und den Börsenbetreiber nicht weiter Belastungen durch das laufende Ermittlungsverfahren auszusetzen.

Fusion von Thyssenkrupp und Tata erreicht den Bundestag

Angesichts der Pläne von Thyssenkrupp zur Fusion des Stahlgeschäfts mit dem der indischen Tata Steel fordert die SPD im Bundestag den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen und die Einhaltung von Investitionszusagen für die europäischen Standorte.

Zeitfracht übernimmt auch Air-Berlin-Techniksparte

Das Logistikunternehmen Zeitfracht übernimmt auch die Techniksparte der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin. Der Kaufvertrag soll noch in dieser Woche unterzeichnet werden, wie Air Berlin mitteilte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Adva Optical mit Umsatzeinbruch im dritten Quartal

Der Netzwerkausrüster Adva Optical hat im dritten Quartal einen Umsatzeinbruch erlitten. Laut CFO Uli Dopfer trafen rückläufige Umsätze von zwei Großkunden das Unternehmen während der Übernahme von MRV Communications hart. Der Umsatz sank im dritten Quartal um rund ein Drittel gegenüber dem Vorjahr auf 111,2 Millionen Euro.

H&R mit starkem 3. Quartal

Das Spezialchemieunternehmen H&R hat im dritten Quartal 2017 einen deutlichen Umsatzzuwachs über alle Segmente verzeichnet. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg um 11,2 Prozent auf 27,9 Millionen Euro. Die Umsätze kletterten um 7,1 Prozent auf 257,3 Millionen Euro.

Einhell hebt nach gutem Quartal Prognose an

Der Werkzeugbauer Einhell hat in den ersten neun Monaten des Jahres besser abgeschnitten als am Markt erwartet. Das Unternehmen aus Landau hob die Prognose erneut an. Die Aktie reagierte am Donnerstag mit einem Kurssprung um knapp 5 Prozent auf 82,80 Euro.

A.S. Création weiter durch Bußgelder und Nachfrageschwäche belastet

Der Tapetenhersteller A.S. Création hat im dritten Quartal weiter unter einer schwächeren Nachfrage nach Tapeten und Dekorationsstoffen sowie den Bußgeldern aus dem Kartellverfahren gelitten. Der Umsatz sank in den ersten neun Monaten um 6,0 Prozent auf 109,4 Millionen Euro.

Nordea Bank streicht nach Gewinnrückgang tausende Stellen

Die skandinavische Großbank Nordea will ihre Kosten drücken und dazu tausende Stellen streichen. Nachdem das größte Finanzinstitut Skandinaviens im dritten Quartal einen operativen Gewinnrückgang um 5 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro hinnehmen musste, kündigte es den Abbau von mindestens 6.000 Arbeitsplätzen an, darunter 2.000 Berater.

Twitter hat Nutzerdaten drei Jahre lang zu hoch ausgewiesen

Twitter hat seine Nutzerzahlen in den vergangenen drei Jahren zu hoch ausgewiesen. Der Social-Media-Konzern erklärte, er habe im dritten Quartal festgestellt, dass auch die Nutzer eines Dienstes für die Apps anderer Entwickler bei den monatlichen Zahlen erfasst worden seien. Diese hätten aber nicht mitgezählt werden dürfen.

Ford verdient deutlich mehr als erwartet - Prognose erhöht

Der US-Auobauer Ford wird nach einem guten dritten Quartal etwas optimistischer. Von Juli bis September steigerte der Konzern seinen Nettogewinn um 63 Prozent auf 1,6 Milliarden US-Dollar. Der operative Gewinn je Aktie lag mit 43 Cents um stolze 10 Cent über der Analystenerwartung. Die Einnahmen stiegen um 600 Millionen auf 36,5 Milliarden Dollar.

GE denkt über Verkauf des Bahn-Geschäfts nach - Kreise

Der Technologiekonzern General Electric (GE) prüft offenbar den Verkauf seines Eisenbahn-Geschäfts. Auch eine Abspaltung oder die Zusammenarbeit mit einem Partner seien möglich, berichten mehrere Informanten. Die GE-Sparte baut vor allem Diesel-Loks und Ausrüstung für den Bahnverkehr.

Dowdupont steigert Ergebnis zweistellig

Dowdupont hat überraschend einen ersten Einblick in die Drittquartalszahlen des aus Dow Chemical und Dupont fusionierten Chemieriesen gegeben. Dabei legte der US-Konzern pro forma ein hohes Wachstum vor, Sonderposten verhagelten aber den Nettogewinn.

American Airlines wird nach gutem Quartal optimistischer

Die US-Fluggesellschaft American Airlines hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und sich optimistisch für das Gesamtjahr gezeigt. Im Zeitraum Juli bis September fiel der Nettogewinn zwar auf 624 von 737 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Sonderposten schaffte American Airlines aber einen Gewinn je Aktie von 1,42 Dollar.

UPS nach gutem Quartal etwas optimistischer für 2017

United Parcel Service (UPS) hat dank eines guten internationalen Geschäfts im dritten Quartal beim Umsatz besser abgeschnitten als erwartet. Den Gewinn könnte das Unternehmen nahezu auf dem Niveau des Vorjahres halten. Für das Gesamtjahr ist der Logistikkonzern nun etwas optimistischer beim Gewinn.

Düngemittelkonzern Potash leidet unter Wertberichtigung

Der kanadische Düngemittelkonzern Potash hat im dritten Quartal 2017 wegen einer außerordentlichen Goodwill-Abschreibung bei einem höheren Umsatz weniger verdient als im Vorjahr. Das Nettoergebnis rutschte auf 53 Million US-Dollar oder 0,06 Dollar je Aktie. Im Vorjahr hatte der Konzern noch 81 Millionen oder 0,10 Dollar je Aktie verdient.

