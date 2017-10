Mainz (ots) - Freitag, 27. Oktober 2017, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Jochen Breyer (5.30 - 7.00 Uhr), Dunja Hayali, Andreas Wunn (7.00 - 9.00 Uhr)



Air Berlin: Tschüss, Schokoherz! - Letzter Flug landet Freitag in TXL Kirchen: Streit um Reformationsjahr - Schorlemmer: "Geistliche Verödung" Drohnen: Gefahr aus der Luft - Startup bietet Abwehr-Service Karpfenernte beginnt - Live aus Kreba/Sachsen Super Mario is back - Der Dino der Jump and Run-Spiele Weimarer Republik: Glanz und Elend - Ausstellung in der Frankfurter Schirn Langes Wochenende steht vor der Tür - Service: Brückentage schlau setzen Leipzig sucht Pokal-Revanche - Bundesliga: Bayern empfängt RBL







Freitag, 27. Oktober 2010, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Clevere Tipps für die Garderobe - Perfekter Flur für den Herbst Entzündung der Fußsohle - Welche Therapien helfen? Rattenplage in Großstädten - Hintergründe und Gefahren Peter Lustig würde 80 - Gedenken an ein Kinder-Idol



Gast: Ina Paule Klink, Schauspielerin & Musikerin







Freitag, 27. Oktober 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Horror-Mythen - Alles rund um Halloween Herbstputz in Berlin - Große Laub-Kehraktion Expedition Deutschland: Enkirch - Leidenschaft für Bildhauerei







Freitag, 27. Oktober 2017, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina v. Ungern-Sternberg



Der letzte Flug von Air Berlin - Endgültiges Aus für die Airline Auf dem Weg zur Jamaika-Koalition? - Stimmen und Stimmung nach Sondierung Zugspitzbahn vor der Fertigstellung - Neue Gondeln werden eingehängt Was kostet der Schutz vor Einbruch? - Aufgehebelt und ausgeraubt







Freitag, 27. Oktober 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Der Wörthersee mal ganz anders - Auszeit: Raus aus dem Alltag







Freitag, 27. Oktober 2017, 23.00 Uhr



aspekte Moderation: Katty Salié, Jo Schück



Mit Rechten reden? - Neue Zumutungen der Demokratie Mit Islamisten kämpfen? - Wie der Dschihad Kinder verführt Büchner-Preis für Jan Wagner - Porträt des Lyrikers Ausstellung über den Loop - "Never ending stories"



Gast: Per Leo, Schriftsteller, Gespräch im Studio Live: Dorothee Oberlinger, Flötistin, mit "Largo" von J.S.Bach



