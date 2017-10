Jingmen, China (ots/PRNewswire) - Um Investitionen anzuziehen und die Erneuerung der Wirtschaft zu fördern, hat die Regierung von Jingmen City in der zentralchinesischen Provinz Hubei eine Reihe von unterstützenden Regelwerken und Dienstleistungen für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt eingeführt, die bereits Erfolge zeigen.



Zwischen Januar und August hat die Stadt Zusagen für 500 Projekte mit jeweils mehr als 100 Millionen Yuan und einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 200 Milliarden Yuan erhalten. Die Zahl der Großunternehmen liegt jetzt bei 1.188. Bei der Wachstumsrate von Investitionen in Anlagevermögen und Unternehmen lag man in Hubei im Jahr 2016 und in der ersten Hälfte 2017 an erster Stelle.



Aufgrund des unterentwickelten Transportwesens und fehlender Ressourcen lag der Entwicklungsschwerpunkt der Stadt in Chemikalien und in der Landwirtschaft. In den vergangenen zwei Jahren hat die Stadtregierung konkrete Anstrengungen unternommen, um die Verfahren für Unternehmen, die in Jingmen tätig sind, zu vereinfachen und günstige Förderungen zu bieten.



"Die neuen Regelwerke sind äußerst praktisch", sagte Li Qiang, President der Hongxin Entrepreneur Incubator Investment Group.



Offizielle Daten zeigten, dass die Stadt seit dem vergangenen Jahr 17 Gebührenpositionen annulliert und Unternehmen 2 Milliarden Yuan an Kosten erspart hat.



Des Weiteren hat die Stadtregierung Büros eingerichtet, um neuen Unternehmen gezielte Dienstleistungen anzubieten und die Verwaltungseffizienz zu steigern. Durch die Einführung von Normung konnte die Regierung 39 Genehmigungsverfahren aufheben und die Wartezeit um 30 Prozent verkürzen. Insgesamt wurden 340 Punkte integriert, in die 33 Regierungsstellen involviert sind, um Neugründungen von Unternehmen in der Stadt zu vereinfachen.



Ebenso waren führende Beamte der Regierung "intensiv damit beschäftigt", für Investitionen zu werben und maßgeschneiderte Dienstleistungen für jedes einzelne Projekt zu konzipieren.



Die Partei und Beamte der Regierung sind auf verschiedenen Ebenen für bestimmte Branchen zuständig und sie haben ein Team zusammengestellt, das speziell für die Anwerbung von Investitionen tätig ist. Luo Shaohua, stellvertretender Generalsekretär der Stadtregierung, sagte, dass führende Beamte auf Stadtebene aufgefordert wurden, mindestens einmal pro Monat eine Reise anzutreten und für Investitionen zu werben, und jeder von ihnen müsse pro Jahr mindestens ein Projekt mit einem Investitionswert von über 500 Millionen Yuan beibringen.



Zusätzlich werde jedem Projekt von der Regierung ein besonderer "Sekretär" beigestellt, der Investoren bei der Lösung von Problemen unterstützen soll.



Laut Xu Xiaohua von der Stadtregierung wurden den 129 Großprojekten der Stadt besondere Sekretäre zugeteilt, die diese Projekte eng begleiten, sich unerwarteter Probleme annehmen und sicherstellen, dass alles im Zeitplan bleibt.



"Service ist der Schlüssel zum Halten von Unternehmen und Investitionen", sagte Lin Changzhou, Parteivorsitzender von Zhongxiang City, die unter der Verwaltung von Jingmen steht.



Zhongxiang hat ein umfassendes Unterstützungspaket der Regierung für neu ankommende Unternehmen eingeführt, das sie bei der Antragstellung, dem Bau, der Ausbildung und sogar bei der Unterbringung von Mitarbeitern unterstützt.



Angesichts der herausragenden Dienstleistungen der Stadtregierung hat sich Huang Yuhong, General Manager des Elektroniktechnologieunternehmens Hubei Youhong, entschlossen, seine neue Fabrik in Zhongxiang zu eröffnen.



Die Stadtregierung hat innovative Methoden angewandt, um ihre Attraktivität für Investitionen zu verbessern. Das auf kapitalintensive Anlagen ausgerichtete Paket war eine davon.



Auf der Basis der von der Regierung unterstützten Investitions- und Finanzierungsplattform entwickelte die Stadt eine tief greifende Zusammenarbeit mit Industriegiganten. Die Regierung erhielt mittel- und langfristige Kredite von Finanzinstituten für den Bau von kapitalintensiven Anlagen, damit neu ankommende Unternehmen ihre "Light Assets" einbringen können, um innerhalb kurzer Zeit mit der Produktion zu beginnen.



Zhang Yitao, der Bürgermeister von Jingmen, sagte, dass der Bau von kapitalintensiven Anlagen die Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit der Stadt nennenswert erhöht und neue Unternehmen dazu bewegt habe, ihre Tätigkeiten hierher zu verlegen.



Im vergangenen Jahr setzte die Stadt 62 Projekte mit kapitalintensiven Anlagen um, für die Kredite in Höhe von 18 Milliarden Yuan zugesagt wurden, und errichtete mehr als 3 Millionen Quadratmeter an Fabriken und Plattformen für öffentliche Dienstleistungen.



Dank einer staatlich unterstützten Investmentgesellschaft konnte ein 10 Quadratkilometer großer Fertigungskomplex für Anlagen errichtet werden, in dem Investoren maßgeschneiderte Fabrik- und Ausrüstungspakete geboten werden.



Ursprünglich hatte die Jinlin Machinery Manufacturing Co. Ltd. geplant, 10 Millionen Yuan in den Kauf von Land und den Bau von Fabriken zu investieren. Im Rahmen des Projekts für kapitalintensive Anlagen mietete das Unternehmen 10.000 Quadratmeter Fabrikraum von der Regierung und konnte mit der Produktion nach nur 45 Tagen beginnen.



Die Stadtregierung beschloss, sich ab 2015 auf die Entwicklung von Anlagenbau, neue Energie und Materialien, umfassende Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten, elektronische Information, Nutzung nachwachsender Rohstoffe und Umweltschutz zu konzentrieren.



Neben der bloßen Einführung von Unternehmen hat die Regierung mehr Aufmerksamkeit auf den Aufbau einer Industrie gelegt, der einen Gesamtplan, eine öffentliche Dienstleistungsplattform, ein professionelles Team für die Anwerbung von Investitionen, eine Industriebeteiligungsgesellschaft und einen Fonds einschließt.



Die jahrelange Arbeit hat auch das Urteilsvermögen und die Fähigkeit für Gesamtkoordinierung der Stadtregierung verbessert, wodurch die Prozesse weiter gestrafft, die Investitionsqualität verbessert und die Effizienz gestärkt wurden.



