Liebe Leser,

die BHP Billiton-Aktie steckt derzeit in einem Dilemma. Der Kupferpreis steigt, der Eisenerzpreis fällt. Auf der anderen Seite ist es genau diese Diversifikation, die einen integrierten Wert ausmacht. Der Kupferpreis dürfte dank Erwartungen an ein baldiges Angebotsdefizit stabil bleiben. Beim Eisenerzpreis soll es demnächst einen Angebotsüberhang geben. Ohne die anziehende Nachfrage aus China wird es daher nichts mit dem Wachstum im Eisenerzsegment. Das trägt jedoch am meisten ... (David Iusow-Klassen)

