TIBCO ermöglicht Enterprise-Messaging für jedermann(press1) - Mit einer innovativen Messaging-Lösung und Community-Editionenbekannter TIBCO-Produkte geht der Softwareexperte neue WegeMünchen, 26. Oktober 2017 - TIBCO Software Inc., [1] ein weltweitführender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware,präsentiert das neue TIBCO Cloud Messaging [2] und veröffentlichtdarüber hinaus Community-Versionen von TIBCO FTL(R) [3], TIBCO eFTL [4]----und TIBCO ActiveSpaces(R) [5].Die digitale Ökonomie fordert mehr Schnelligkeit und Leistungsfähigkeit,eine bessere Skalierbarkeit und tiefgehendere Einblicke. Anwendungenmüssen daher sofort auf Daten zugreifen können, unabhängig davon, ob sichdiese Daten auf dem lokalen System befinden oder auf zahlreicheApplikationen verteilt sind. Um seine Kunden bei dieser Aufgabe zuunterstützen, stellt TIBCO In-Memory-Datenraster- und leistungsstarkeMessaging-Tools auf Enterprise-Niveau nun auch Unternehmen der breitenMasse zur Verfügung wie beispielsweise mittelständische Firmen. Der großeVorteil: Es fallen wenige bzw. keine Vorabinvestitionen an.Die TIBCO Cloud Messaging- und Community-Editionen für TIBCO FTL und TIBCOeFTL bilden einfache, robuste Plattformen für Anwender, die einehochleistungsfähige Messaging-Lösung benötigen oder digitale Nachrichteninnerhalb einer komplexen IT-Architektur übermitteln wollen. Mit denCommunity-Versionen lassen sich bis zu 100 Produktionsinstanzen von TIBCOFTL und TIBCO eFTL bzw. Verbindungen von bis zu 1.000 Web- oder Mobile-Geräten kostenlos bereitstellen. Während TIBCO seit langem eineNachrichtenübertragung mit garantierter Auslieferungsqualität, End-to-End-Sicherheit und fehlertolerante Software anbietet, überzeugen die neuenEditionen zusätzlich durch signifikant niedrigere Zugangskosten. Darüberhinaus ermöglicht TIBCO Cloud Messaging ein komplett Cloud-gestütztesMessaging für den sicheren, zuverlässigen Datenaustausch zwischenApplikationen, das das Setup und die Wartung der Messaging-Infrastrukturdeutlich vereinfacht. Um verschiedene Nutzungslevels berücksichtigen zukönnen, bietet die neue Lösung zudem übersichtliche Preismodelle, die eineflexible Anpassung an wachsende Anforderungen ermöglichen.Die Community-Edition von TIBCO ActiveSpaces(R) beinhaltet ein hochgradigskalierbares, verteiltes In-Memory-Datenraster, das auf Systeme mit einerbesonders hohen Zahl von Anwendungsfällen abzielt. Unternehmen könnendamit innerhalb kurzer Zeit attraktive Echtzeit-Kundenapplikationenerstellen, während Programmierer in Entwicklungs-, Test- und sogarProduktionsumgebungen an der Software arbeiten können. Die TIBCOActiveSpaces(R) Community-Edition beinhaltet den kostenlosen Support vonbis zu 25 Nodes. Ergänzt durch die Community-Versionen von TIBCO FTL undTIBCO eFTL steht den Anwendern eine lohnende Alternative zu Open-Source-Angeboten bereit, mit der sie ihre Projekte ohne Vorabinvestitionen inAngriff nehmen können."Mit seinen In-Memory-Datenraster- und Messaging-Produkten vollzieht TIBCOeinen grundlegenden Kurswechsel und konzentriert sich nun noch stärkerdarauf, Innovation und Digitalisierung seiner Kunden zu fördern. Dieeinfach strukturierten, komfortablen Produktneuheiten richten sich analle, die eine Lösung der Enterprise-Klasse benötigen", erklärt TIBCOChief Engineer Denny Page. "Ob Sie mit den Community-Editionen alles aufeigene Faust installieren wollen oder TIBCO den Betrieb Ihrer Messaging-Infrastruktur in der Cloud überlassen - wir sorgen dafür, dass alles soreibungslos wie irgend möglich vonstattengeht. TIBCO unterstützt seineKunden bei allen Aspekten ihres Übergangs in die Cloud und schafft mit derTIBCO Connected Intelligence Cloud eine rundum positive Erfahrung."Die jüngsten Neuerungen unterstreichen die TIBCO-Reputation als Innovator,der umfassende Lösungen für die digitale Reise entwickelt undbereitstellt. Mit neuen Produkten und Community-Versionen richtet sich dasUnternehmen an ein breites Publikum und stärkt dessen Fähigkeit zurKollaboration.Ausführliche Informationen zu TIBCO Cloud Messaging sowie zu den Community-Editionen von TIBCO ActiveSpaces [5], TIBCO FTL [3] und TIBCO eFTL [4]finden Sie hier [2].Informationen über TIBCOAls Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und machtUnternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zuEndgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten inEchtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolleAnalyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter http://www.tibco.com/. 