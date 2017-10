Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

TIBCO erweitert seine Cloud-Plattform um Messaging und Spotfire(press1) - Smarte Visual-Analytics-Funktionen und ein neues Messaging-Angebot unterstützen die DigitalisierungMünchen, 26. Oktober 2017 - TIBCO Software Inc., [1] ein weltweitführender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware,baut mit TIBCO Cloud Messaging [2] und TIBCO Cloud Spotfire(R) [3] seineTIBCO(R) Connected Intelligence [4] Cloud weiter aus. Diese Erweiterungen------ergänzen Angebote wie TIBCO Cloud Integration und TIBCO Cloud LiveApps, so dass ab sofort sowohl Integrations- als auch Analyse-Lösungen inder TIBCO Connected Intelligence Cloud zur Verfügung stehen. Durch dieseProdukte, die Teil des TIBCO Cloud ökosystems sind, profitieren Testnutzerund TIBCO-Kunden gleichermaßen von einer zentralen Plattform, die ihnenden bequemen Zugang zur TIBCO Connected Intelligence Cloud eröffnet.Die robuste Cloud Spotfire-Software stellt Neu- und Altkunden intelligenteVisual-Analytics-Funktionen bereit und optimiert so die Nutzererfahrung.Mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud können die Unternehmen ihreDaten integrieren, Rohdaten mit Analysen anreichern und die Resultateauswerten, um zu besseren Geschäftsentscheidungen zu kommen. TIBCO CloudSpotfire gestattet die schnelle und einfache Verbindung mit nahezu jedemEndgerät sowie den Zugriff auf zusätzliche Datenpunkte. Bestehende Nutzervon TIBCO Cloud erhalten mit Spotfire(R) fortschrittliche Optionen für dieDatenanalyse, die ihnen völlig neue Einblicke in potenzielle Chancen undRisiken geben.TIBCO Cloud Messaging erfordert kein Setup der Messaging-Infrastruktur undreduziert die Anschaffungskosten, so dass die Unternehmen innerhalbkürzester Zeit passgenaue Kundenanwendungen mit Echtzeit-Datenübertragungerstellen können. Der neue Service gewährleistet den sicheren,zuverlässigen Datenaustausch zwischen Applikationen und richtet sichspeziell an Kunden, die kürzere Markteinführungszeiten, flexibleTestmöglichkeiten, eine schnelle Anwendungsentwicklung und eine bessereAbstimmung im Unternehmen anstreben."Mit dem Ausbau unserer Cloud-Services sollen unsere Kunden dieMöglichkeit haben, sich komplett in die Cloud zu begeben", kommentiertMatt Quinn, Executive Vice President Products & Technology und CTO vonTIBCO. "Die Sicherheit des TIBCO Cloud Messaging, gepaart mit der Daten-und Systemvernetzung von TIBCO Cloud Integration und TIBCO Cloud LiveApps, lässt aus der Fülle der Daten ein Gesamtbild entstehen, das alleBetriebsabläufe abbildet. Ergänzt durch die smarte visuelle Analyse mitTIBCO Cloud Spotfire entsteht eine Cloud-Plattform nach neuestem Stand derTechnik, mit der unsere Kunden maximalen Nutzen aus ihrem Datenpool ziehenkönnen."Durch die Bereitstellung der neuen Services in der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud eröffnen sich den Nutzern heute und in der Zukunftzahllose Möglichkeiten, wie sie ihr digitales Ökosystem mit minimalemAufwand um andere Cloud-Lösungen ergänzen können. Selbst kleineUnternehmen lassen sich damit genauso effizient und effektiv führen wieihre großen Pendants.Informationen zur Verfügbarkeit von TIBCO Cloud Spotfire finden sie hier[3]. Informationen zum neuen TIBCO Cloud Messaging sind hier [2] abrufbar.Informationen über TIBCOAls Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und machtUnternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zuEndgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten inEchtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolleAnalyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende vonKunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operativeProzesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern.Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahrenSie unter http://www.tibco.com/.###TIBCO, TIBCO Cloud, Spotfire und das TIBCO Logo sind Handelsmarken odereingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrerTochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderenProdukt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genanntwerden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweckder Warenbezeichnung erwähnt.PR-Kontakt Deutschlandeloquenza pr gmbhSvenja Op gen Oorth/Ina RoheEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel.: 49 (0) 89 24 20 38-0E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

