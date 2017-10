Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Open-Source-Vorreiter TIBCO präsentiert: smartere Microservices und einereignisgetriebenes MicrogatewayDas Open-Core-Modell macht die TIBCO Integrations- und API-Plattformlösungen noch innovationsfreundlicherMünchen, 26. Oktober 2017 - TIBCO Software Inc. [1], ein weltweitführender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware,bringt das quelloffene, ereignisgetriebene Microgateway Project Mashling[2] auf den Markt. Parallel dazu veröffentlicht TIBCO eine neue----Version seiner Open-Source-Engine Project Flogo [3], mit der----maschinelles Lernen auch am Netzwerkrand Einzug hält. Mit den beidenquelloffenen Projekten können Entwickler künftig noch smartereereignisgetriebene Microservices kreieren und in der Cloud, amNetzwerkrand oder in Hybrid-Umgebungen bereitstellen.Die Flogo-Engine beruht auf einem quelloffenen, erweiterbaren Modell, dasdie Einbindung von Deep Learning Frameworks in Microservice-Workflowsermöglicht, die mit Google TensorFlowTM und TIBCO Statisticaausgeführt werden. Bei der Bereitstellung von Project Flogo auf IoT-Edge-Geräten werden die Daten mittels Microservice-Workflows lokal verarbeitet;Events können damit prognostiziert und proaktive Maßnahmen eingeleitetwerden, ohne dass ein Datentransfer zwischen Edge Device und Cloudnotwendig ist.Project Mashling ist ein ultraleichtes, ereignisgetriebenes Microgateway,mit dem etablierte ereignisgetriebene Microservices deutlich schnellerentwickelt werden können. Project Mashling ergänzt die TIBCO-Lösungen fürein durchgängiges API-Lifecycle-Management wie beispielsweise TIBCOMashery und basiert auf einem von der Mashling-Community bereitgestelltenintegrierten Werkzeugkasten mit visuellen Entwicklungstools undwiederverwendbaren Microgateway-Mustern, der eine deutlicheProduktivitätssteigerung ermöglicht."Die jüngsten Releases beweisen, wie tief wir in der Open-Source-Szeneverwurzelt sind und wie nachdrücklich wir Innovationen im Microservice-und Edge-Computing-Sektor vorantreiben", betont Rajeev Kozhikkattuthodi,Vice President Product Management von TIBCO. "über unser Open-Core-Modellkönnen TIBCO-Kunden von der Kreativität der Community profitieren und aufInnovationen, die in unseren kommerziellen Produkten und in der TIBCOConnected Intelligence Cloud eingebettet sind, zugreifen.""Mit Project Flogo und Project Mashling bieten wir der Open-Source-Community einen neuen Ansatz für die Entwicklung und Bereitstellung vonMicrogateways. Damit unterstreichen wir einmal mehr unser Engagement füreine kollaborative Entwicklungsumgebung."Interessenten können Project Flogo hier [3] testen. Unter mashling.iokönnen Sie Rezepte erproben und Ihren eigenen Beitrag zur Communityleisten.Informationen über TIBCOAls Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und machtUnternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zuEndgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten inEchtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolleAnalyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende vonKunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operativeProzesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern.Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahrenSie unter http://www.tibco.com/.###TIBCO, Flogo, Mashery, Mashling, Statistica und das TIBCO Logo sindHandelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc.und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesemDokument genannt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werdennur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.PR-Kontakt Deutschlandeloquenza pr gmbhSvenja Op gen Oorth/Ina RoheEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel.: 49 (0) 89 24 20 38-0E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

