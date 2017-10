ESCHBORN (dpa-AFX) - Die von einem Insiderverfahren gebeutelte Deutsche Börse muss die nächste Schlappe einstecken: Die Ruhe an den Finanzmärkten zwingt den Frankfurter Börsenbetreiber nach den ersten drei Quartalen dazu, seine Prognose in Frage zu stellen. Die Deutsche Börse werde die "Ziele für das Gesamtjahr 2017 sehr wahrscheinlich nicht ganz erreichen können", erklärte Finanzvorstand Gregor Pottmeyer am Donnerstagabend am Firmensitz in Eschborn bei Frankfurt. Wo die Deutsche Börse nun am Jahresende herauskommen will, verriet er indes nicht.

Die Deutsche Börse wollte die Nettoerlöse im Gesamtjahr eigentlich um 5 bis 10 Prozent steigern - nach neun Monaten liegt der Zuwachs bei 3 Prozent. Der Überschuss sollte auf bereinigter Basis um 10 bis 15 Prozent steigen - geschafft nach neun Monaten sind 5 Prozent. Diese Botschaft kam nur Stunden nach der Ankündigung von Konzernchef Carsten Kengeter, zum Jahresende zurückzutreten. Hintergrund sind Ermittlungen wegen des Verdachts des Insiderhandels im Zusammenhang mit der gescheiterten Fusion mit der Londoner Börse./das/ben/stb

ISIN DE0005810055

AXC0337 2017-10-26/19:44