Ein schwarzer Tag für die Deutsche Börse: Nach dem Rücktritt von Vorstandschef Carsten Kengeter muss sich das Unternehmen wohl auch von seinen Jahreszielen verabschieden. Die frischen Quartalszahlen sehen aber gut aus.

Schwarzer Donnerstag für die Deutsche Börse: Nach dem Rücktritt von Vorstandschef Carsten Kengeter wegen der seit Monaten gegen ihn laufenden Ermittlungen wegen Insiderverdachts, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit, dass die Jahresziele wegen des mauen Handels an den Finanzmärkten "sehr wahrscheinlich nicht ganz" erreichbar seien. Kengeter und sein Finanzchef Pottmeyer, in dem manche eine Option für einen Neuanfang oder ...

