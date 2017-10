Innovative Leadership x iSee Future



Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - Innovation und Leadership sind die wichtigsten Faktoren für die zukünftige Entwicklung von Gesellschaften. Unter dem Titel "Innovative Leadership x iSee Future" sponsern die iSee Taiwan Foundation und die Sayling Wen Cultural and Educational Foundation in diesem Jahr erneut gemeinsam die Taiwan International Student Design Competition (TISDC) und organisieren das an die TISDC angegliederte Global Talent Design Festival (GTDF). Die TISDC 2017 lädt einerseits führende internationale Design-Experten für Gespräche nach Taiwan ein und wird Vertreter von 21 nationalen Design-Organisationen aus den USA, Frankreich, Deutschland, Japan und anderen Ländern aus fünf Kontinenten in Taiwan willkommen heißen, um die gegenseitige Solidarität zu fördern sowie eine globale Plattform für eine designorientierte Zusammenarbeit und die gemeinsame Nutzung von Know-how aufzubauen. Zusätzlich zur "Stabübergabe" im Rahmen der Design-Innovation an eine neue Generation talentierter, ambitionierter junger Fachkräfte wird das GTDF immer mehr zu einer globalen Bühne, um erstklassige Design-Talente sowohl aus Taiwan als auch von anderswo zu fördern. Kein Wunder wird das Festival als die diesjährige "große Versammlung" der Design-Welt angekündigt.



Durch das anhaltende Sponsoring der TISDC durch die iSee Taiwan Foundation und die Sayling Wen Cultural and Educational Foundation wird die diesjährige Veranstaltung grösser und besser als je zuvor. TISDC hat 18.932 Beiträge von 910 Design-Abteilungen und -Instituten aus 71 Ländern und Regionen weltweit akzeptiert. Alle werden sie um die Barpreise in einem Wert von insgesamt NT$ 4.8 Mio. kämpfen. Das GTDF wird die Dynamik bis Ende November aufrechterhalten, wenn eine Reihe von Aktivitäten zum Thema "Innovative Leadership x iSee Future" stattfinden werden.



Innovative Leadership - Erstklassige globale Design-Fachkräfte treffen sich in Taiwan, um spannende neue Möglichkeiten ins Auge zu fassen



In der Hoffnung, den Einfluss Taiwans auf die globale Design-Bühne weiter zu erhöhen, haben die beiden Sponsoren, die seit Langem die lokale Kultur und umfassende Talent-Training-Initiativen in Taiwan fördern, für das diesjährige Global Talent Design Festival eine Serie konstruktiver Aktivitäten unter dem Titel "Innovative Leadership x iSee Future" geplant. Zum Auftakt wurden im Oktober eine Reihe von "Innovative Leadership"-Veranstaltungen organisiert. Dabei wurden 21 Vertreter von Design-Organisationen aus aller Welt nach Zentral-Taiwan eingeladen, um zusammen mit mehreren führenden Design-Fachkräften des Landes eine speziell maßgeschneiderte Kulturreise sowie ein "Branchentreffen" durchzuführen. Die behandelten Themen umfassten Folgendes: Wie kann Design als Motor zur Aufwertung der heimischen Industrie sowie Lebensqualität eingesetzt werden und wie kann die kulturelle Vielfalt sowie der generationenübergreifende Austausch genutzt werden, um neue und innovative Design-Ansätze zu schaffen und schließlich das Zepter im Bereich Design-Exzellenz an zukünftige Generationen zu übergeben.



GTDF-Hauptveranstaltung - Registrierungsverfahren für das Global Design Leadership Forum am 26. November beginnt demnächst



Das Global Design Leadership Forum, die Hauptveranstaltung des diesjährigen GTDF, findet am 26. November statt. Dabei werden erstklassige Design-Fachkräfte ihre Ideen im Bereich Innovative Leadership, ihre eigene Leadership-Rolle in der Design-Branche sowie ihre Gedanken über die steigende Bedeutung von "Exquisite Lifestyle"-Trends präsentieren. Der regionale Berater von ICSID und CEO der GK Design Group, Kazuo Tanaka, sowie der ehemalige ICSID-Präsidenten und aktuelle CEO von Good Design Australia, Dr. Brandon Gien, werden voraussichtlich zusammen einen seltenen Auftritt auf der Bühne absolvieren, um ihre umfassende Sicht auf die Philosophie in den Bereichen gutes Design, kulturelle Kreativität und Trends im Feld ästhetisches Design zu teilen. Die Online-Registrierung für das Design Leaders Forum beginnt demnächst! Klicken Sie auf folgenden Link, um auf die Registrierungsseite des Forums zu gelangen: http://topic.cw.com.tw/event/2017leadershipforum/index.html



Alice Chang Peggy Fu +886-2-7745-1688 +886-2-2729-6633 AliceW.Chang@ogilvy.com Peggy_Fu@saylingwen.org.tw



