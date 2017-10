The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.10.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.10.2017



ISIN Name



CA31808G2027 FINORE MINING INC.

CA6281981036 MUSTANG MINLS CORP.

DE000A2GS260 HOMANN HOLZW IHS.17/22

XS0909769407 UPC HOLDING 13/23 REGS