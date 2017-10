Höchstbewertetes Gastgewerbeunternehmen auf der alljährliche Liste der 25 besten Arbeitgeber weltweit von Great Place to Work

Hilton (NYSE: HLT) wurde heute zum höchstbewerteten Gastgewerbeunternehmen auf der Liste der besten Arbeitgeber weltweit von Great Place to Work gekürt, gemeinsam mit einer Gruppe aus 25 herausragenden weltweiten Firmen, die für eine vertrauensvolle und leistungsstarke Arbeitsplatzkultur im Jahr 2017 anerkannt wurden.

Hilton Named a Top 10 World's Best Workplace (Photo: Business Wire)

Damit haben die Mitarbeiter von Hilton die Arbeitsplatzkultur des Unternehmens zum zweiten Mal in Folge unter die Beste der Welt gewählt und das Ranking verbessert auf Platz 9 von Platz 17 im letzten Jahr.

"Gemeinsam mit mehr als 360.000 Teammitgliedern rund um den Globus haben wir bei Hilton eine ganz besondere Kultur aufgebaut, bei der sich alles um außergewöhnliche Gastfreundschaft dreht", sagte Christopher J. Nassetta, President und CEO von Hilton. "Wir wissen, dass unsere Mitarbeiter unser wichtigstes Kapital sind und setzen alles daran, ihnen die gleiche Gastfreundschaft zuteilwerden zu lassen, indem wir ein Umfeld schaffen, in dem sie sich entfalten und jeden Tag ihr Bestes geben können. Ob hinter den Kulissen, an der Rezeption oder in den Firmenbüros unsere Teammitglieder sind der Schlüssel zu unserem Erfolg und ich bin auf jeden Einzelnen unglaublich stolz."

Jedes Jahr erstellt Great Place to Work eine Liste basierend auf weltweiten Beurteilungen durch Befragungen von Mitarbeitern zu ihren Arbeitsplätzen, Vorgesetzten, Kollegen, Kultur, Fortbildungsangeboten und Förderung der Work-Life-Balance. Hilton belegte im letzten Jahr zudem Platz 14 der Landeslisten von Great Place to Work und erreichte in Italien, Peru, Saudi-Arabien und der Türkei den ersten Platz.

Hilton sucht kontinuierlich nach Möglichkeiten, um in seine Teammitglieder zu investieren, damit sie sich belastbarer, fokussierter und zuversichtlicher in Bezug auf ihre Arbeit fühlen. Im Folgenden sind einige der Karrierechancen, Leistungen und Prämien aufgeführt:

Thrive@Hilton ein neues Leistungsversprechen, das 2017 eingeführt wurde und den Teammitgliedern bei der Weiterentwicklung hilft, indem Raum für Inspiration, Kreativität und sinnvolle Verbindungen geschaffen wird. Durch neue Initiativen wie Zeit einzuräumen, um während des Arbeitstags Energie zu tanken, Sabbaticals und moderne Instrumente zur Steigerung der Anerkennung versetzt Hilton die Teammitglieder in die Lage, Körper, Verstand und Geist weiterzuentwickeln und zu fördern.

ein neues Leistungsversprechen, das 2017 eingeführt wurde und den Teammitgliedern bei der Weiterentwicklung hilft, indem Raum für Inspiration, Kreativität und sinnvolle Verbindungen geschaffen wird. Durch neue Initiativen wie Zeit einzuräumen, um während des Arbeitstags Energie zu tanken, Sabbaticals und moderne Instrumente zur Steigerung der Anerkennung versetzt Hilton die Teammitglieder in die Lage, Körper, Verstand und Geist weiterzuentwickeln und zu fördern. Branchenführende Leistungen für alle gewerblichen und angestellten Teammitglieder wie Programme für Erziehungsurlaub, Adoptionsunterstützung und GED-Unterstützung.

für alle gewerblichen und angestellten Teammitglieder wie Programme für Erziehungsurlaub, Adoptionsunterstützung und GED-Unterstützung. Exklusive Reiserabatte und Vergünstigungen für Teammitglieder, Familien und Freunde durch die Go-Hilton-Reiseprogramme des Unternehmens.

und Vergünstigungen für Teammitglieder, Familien und Freunde durch die Go-Hilton-Reiseprogramme des Unternehmens. Laufende und alljährliche Wertschätzungsprogramme , mit denen Gäste, Kollegen und Vorgesetzte Teammitglieder auf allen Ebenen anerkennen können.

, mit denen Gäste, Kollegen und Vorgesetzte Teammitglieder auf allen Ebenen anerkennen können. Ressourcen in Form von Zeit und Geld , die es Teammitgliedern ermöglichen, ihr Umfeld und ihre lokalen Gemeinden zu unterstützen.

, die es Teammitgliedern ermöglichen, ihr Umfeld und ihre lokalen Gemeinden zu unterstützen. Laufende Lern- und Entwicklungsressourcen, mit denen Teammitglieder ihre Karrieren planen und managen und neue Fähigkeiten entwickeln können.

Um mehr über die Beschäftigung bei Hilton sowie aktuell offenen Stellen zu erfahren, besuchen Sie hier unsere Karriereseite. Um hinter die Kulissen zu blicken und unsere Teammitglieder kennenzulernen, folgen Sie uns bei Hilton Careers auf Instagram, Snapchat und Facebook. Besuchen Sie uns auf Glassdoor und erfahren Sie mehr über die Meinungen unserer Teammitglieder über ihre Arbeit bei Hilton.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes globales Gastgewerbeunternehmen mit einem Portfolio von 14 Weltmarken mit über 5.100 Häusern und annähernd 838.000 Zimmern in 103 Ländern und Regionen. Hilton hält an seiner Mission fest, das gastfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein und dafür besondere Erlebnisse zu bieten in jedem Hotel, für jeden Gast, bei jeder Gelegenheit. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Hilton Hotels Resorts, Waldorf Astoria Hotels Resorts, Conrad Hotels Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton und Hilton Grand Vacations. Mit Hilton Honors betreibt das Unternehmen außerdem ein preisgekröntes Gästebonusprogramm. Mitglieder von Hilton HHonors, die direkt über die bevorzugten Hilton-Kanäle buchen, haben sofortigen Zugang zu Leistungen wie einem Schieberegler zur flexiblen Zahlung, mit dem Mitglieder genau festlegen können, wie viele Punkte sie mit Geldzahlung verbinden möchten, einen exklusiven Mitgliederrabatt, den es nirgendwo sonst gibt, sowie standardmäßig kostenloses WLAN. Weitere Informationen finden Sie unter newsroom.hilton.com. Folgen Sie Hilton auch auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Über Great Place to Work

Great Place to Work ist der weltweit führende Experte für eine vertrauensvolle und leistungsstarke Arbeitsplatzkultur. Mittels seiner Zertifizierungsprogramme ermittelt Great Place to Work herausragende Arbeitsplatzkulturen und produziert die alljährliche Liste "100 Best Companies to Work For" von FORTUNE sowie die "Great Place to Work"-Liste der besten Arbeitgeber für Millennials, Frauen, Diversität, kleine und mittelständische Unternehmen, Branchen und auf internationaler Ebene für Länder und Regionen. Mit seinen Beratungsleistungen zur Kulturgestaltung hilft Great Place to Work seinen Kunden bei der Schaffung von attraktiven Arbeitsplätzen, die andere Arbeitgeber im Hinblick auf Umsatzwachstum, Rentabilität, Mitarbeiterbindung und Aktienmarktentwicklung übertreffen. Folgen Sie Great Place to Work auf greatplacetowork.net und @GPTW_Global.

