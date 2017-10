MEDIENMITTEILUNG

Evolva Aktionäre stimmen dem Antrag an der AGV zu

DIESE UNTERLAGEN SIND NICHT ZUR (DIREKTEN ODER INDIREKTEN) VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA, IN KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE UNZULÄSSIG IST, BZW. AN DIESE LÄNDER BESTIMMT

26. Oktober 2017 - Die ausserordentliche Generalversammlung (AGV) der Evolva Holding SA (SIX: EVE) hat einer ordentlichen Kapitalerhöhung durch eine Bezugsrechtsemission mit Abschlag zum Börsenkurs mit grosser Mehrheit zugestimmt. Insgesamt 148 Aktionäre nahmen an der Versammlung teil, welche heute in Basel stattfand. 77'374'628 Aktien waren vertreten, was 18,2% der ausgegebenen Aktien (424'202'463) entspricht.

Die AGV stimmte dem Antrag des Verwaltungsrates mit 95,2% der vertretenen Stimmen zu, eine ordentliche Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von bis zu 296'376'535 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.20 je Aktie durchzuführen.

Die neuen Namenaktien werden bestehenden Evolva-Aktionären zu einem Bezugspreis von CHF 0.22 je Aktie angeboten. Die Bezugsrechte werden vom 31. Oktober 2017 bis 6. November 2017 an der SIX Swiss Exchange gehandelt und werden vom 31. Oktober 2017 bis 8. November 2017, 12:00 Uhr mittags MEZ, ausübbar sein. Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange werden auf den 10. November 2017 erwartet.

Der Verwaltungsrat und das Management bedanken sich bei den Aktionären für die Zustimmung und für das entgegengebrachte Vertrauen.

Die Zustimmung der Aktionäre zur ordentlichen Kapitalerhöhung erfüllt auch die finale Bedingung für den Abschluss der Privatplatzierung an Pictet Asset Management und Cologny Advisors LLP. Die Privatplatzierung erzielt einen Bruttoerlös von CHF 21.1 Millionen und wird voraussichtlich am 27. Oktober 2017 abgeschlossen werden.

- ENDE -

Über Evolva

Evolva löst die Probleme natürlicher Versorgungsketten mit einem Ansatz aus dem 21. Jahrhundert, der Biotechnologie und Fermentation verbindet. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen natürliche Ingredienzien, die Menschen in ihrem Alltag wesentliche Vorteile bieten, gleichzeitig aber aufgrund ihrer problematischen Beschaffung nur beschränkt zum Einsatz kommen. Unsere Hauptingredienzien sind Stevia, Nootkaton und Resveratrol. Damit unsere Welt nachhaltig wird, müssen Natur und Technologie Hand in Hand gehen. Unser Ziel ist es, einen (kleinen) Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten. Weitere Informationen stehen auf www.evolva.com zur Verfügung. Haben Sie Fragen zu unserem Ansatz? Schauen Sie sich unser (Video: http://www.evolva.com/brewing/) an.

Kontaktangaben

Oliver Walker, CFO Stephan Herrera, US Media Paul Verbraeken, IR (oliverw@evolva.com: mailto:oliverw@evolva.com) (stephanh@evolva.com: mailto:stephanh@evolva.com) paulv@evolva.com + 41 61 485 2034 + 1 415 794 4005 + 41 61 485 2035

Wichtiger Hinweis/Important note

Dieses Dokument stellt weder ein Verkaufsangebot noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien dar. Dieses Dokument ist weder ein Emissionsprospekt gemäss Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts noch ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein Prospekt gemäss irgendeiner anderen Gesetzgebung oder Regelung. Exemplare dieses Dokuments dürfen weder in Länder versandt noch in Ländern verteilt bzw. aus solchen versandt werden, in welchen dies gesetzlich unzulässig oder untersagt ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch ein Angebot zum Kauf oder Zeichnung von Aktien in Ländern dar, in welchen ein solches Angebot vor einer Registrierung bzw. ohne Ausnahmeregelung oder Qualifikation gemäss den Gesetzgebungen dieser Länder unzulässig oder untersagt ist. Eine Entscheidung über eine Investition in Effekten der Evolva Holding SA ist ausschliesslich auf der Grundlage des entsprechenden Emissions- und Kotierungsprospekts, der zu diesem Zweck von der Evolva Holding SA veröffentlicht wird, zu treffen. Der Emissions- und Kotierungsprospekts kann kostenlos bei Credit Suisse AG, Zürich (Email: equity.prospectus@credit-suisse.com) und bei Evolva Holding SA, Duggingerstrasse 23, 4153 Reinach (Tel.: +41 61 485 20 35; Email: paulv@evolva.com) bestellt werden.

This document and the information contained herein are not for publication, distribution or release in or into (directly or indirectly) the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction in which the publication, distribution or release would be unlawful. This document does not constitute an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Australia or Japan.

This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities in the United States. The securities of Evolva Holding SA to which these materials relate have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There will not be any public offering of securities in the United States.

This communication has not been approved by an authorized person in the United Kingdom. This communication is not being distributed to, and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom. This communication is only being distributed to and is only directed at persons within the United Kingdom who are: (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of "investment professionals' in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended from time to time) (the "Order'); (ii) high net worth bodies corporate, unincorporated associations, partnerships, trustees of high value trusts and other persons as described in Article 49(2)(a)-(d) of the Order; or (iii) persons to whom it would otherwise be lawful to distribute it to outside the United Kingdom (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on the following web pages or any of their contents. Any investment or investment activity, or controlled investment or controlled activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Evolva Holding SA's securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons and certain other persons to whom it may lawfully be communicated.

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any member state of the European Economic Area (each an "EEA Member State") that has implemented Directive 2003/71/EC (as amended, including by Directive 2010/73/EU, and together with any applicable implementing measures in any EEA Member State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors in that EEA Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen wie z.B. "glauben", "annehmen", "erwarten", "vorhersagen", "prognostizieren", "könnte", "dürfte" oder ähnliche Ausdrücke enthalten. Solche zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die zu einer wesentlichen Abweichung zwischen der in diesem Dokument implizit oder explizit angenommenen Situation und den tatsächlichen Geschäftsergebnissen, der finanziellen Situation und der Entwicklung der Evolva Holding SA führen können. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten ist der Leser gehalten, sich nicht auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Evolva Holding SA übernimmt keine Verantwortung für die Aktualität der zukunftsgerichteten Aussagen oder für deren Anpassung an künftige Ereignisse oder Entwicklungen.