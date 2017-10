Mannheimer Morgen zu den Ermittlungen gegen SAP Überschrift: Mächtige Weltpolizisten Auf den ersten Blick wirkt es schon befremdlich: Das deutsche Unternehmen SAP muss wegen Fehlverhaltens in Südafrika vor der US-Justiz zittern. Doch die Macht der Korruptionsbekämpfer aus den USA, allen voran die Börsenaufsicht und das Justizministerium, ist riesig. Längst haben sie sich zu gefürchteten Weltpolizisten aufgeschwungen. Ihr Druckmittel: Wer in ihrem wichtigen Markt Geschäfte machen will, muss sich eben ihren Regeln beugen. Ausländische Unternehmen können Ziel ihrer Ermittlungen werden, auch wenn die Beziehungen nach Nordarmerika noch so lose sind. Und die Sanktionen sind gnadenlos. Europäische Unternehmen haben innerhalb weniger Jahre an die verschiedenen US-Instanzen mehr als 20 Milliarden Euro gezahlt. Die Härte der Washingtoner Justiz hat auch der Bilfinger-Konzern erfahren. Nach einem Bestechungsfall in Nigeria mussten die Mannheimer nicht nur 23 Millionen Euro Strafe zahlen, sondern über mehrere Jahre einen externen Aufpasser engagieren, der die Verbesserung der Kontrollsysteme überwacht. Deshalb tut SAP gut daran, mit diesen Behörden zu kooperieren und sich womöglich auch auf einen Handel einzulassen, um die Vorwürfe möglichst schnell aus dem Weg zu räumen. Ganz billig wird das in der Regel nicht, wie die Erfahrung zeigt. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2017 14:02 ET (18:02 GMT)