Köln (ots) - NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hat Spekulationen über einen möglichen Wechsel in die Bundesregierung zurückgewiesen. Der FDP-Politiker sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe): "Ich nehme sehr gerne an den Sondierungsgesprächen teil, um unsere energie-, umwelt- und industriepolitischen Interessen und Überzeugungen in Berlin einzubringen. Wir haben in NRW noch viel vor und dafür brauchen wir Rückenwind von einer neuen Bundesregierung. Mein Platz ist in Nordrhein-Westfalen."



