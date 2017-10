Alvexo entwickelt eine neue Handelsplattform mit dem gewissen Etwas



Limassol, Cyprus (ots/PRNewswire) - Alvexo (https://www.alvexo.de/?bn_cmp=2749920) freut sich, den Start seiner neuen internen Handelsplattform für Desktop- und Tabletgeräte bekannt zu geben.



Als führender regulierter Brokerage-Spezialist im Bereich internationale Finanzmärkte dient diese neue Plattform dazu, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit auf eine höhere Ebene zu bringen als es Standardplattformen in der Branche derzeit tun.



Die neue Handelsplattform von Alvexo bietet durch ihre innovativen Design- und Programmiereigenschaften mit den neusten Technologien schnelle und präzise Auftragsausführung auch über mehrere Desktop- und Tabletgeräte hinweg. Eine ideale Mischung aus funktionsreichem und reaktionsfähigem benutzerfreundlichem Design. Das Ergebnis ist eine selbsterklärende Handelsplattform, die sich gut für Handelsanfänger eignet, aber auch fortschrittliche Handelsoptionen bietet, um den Ansprüchen erfahrener Händler gerecht werden zu können.



Dank mehr als 400 Assets, die auf der Plattform verfügbar sind, darunter Rohstoffe, Aktien, Währungspaare, Indizes und Kryptowährungen, sind wir in der Lage, den unterschiedlichen Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden.



Die Plattform, die vollständig hausintern entwickelt wurde, wird regelmäßig aktualisiert, um optimale Handelsbedingungen zu bieten, mit dem Schwerpunkt auf einer persönlichen/maßgeschneiderten Handelsumgebung, in der sich alle Händler wohlfühlen.



Neue Schlüsseleigenschaften werden ständig aktualisiert und hinzugefügt, um noch genauer auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen. Mittels unseres Feedbackprogramms bitten wir Händler darum, uns ihre Meinung zu allen Aspekten der Plattform mitzuteilen, wodurch wir in der Lage sind, die Erwartungen und Forderungen unserer Kunden besser zu erfüllen.



Alvexo wird auf der Plattform demnächst auch ein innovatives "Ausbildungs-Feed"-Akademie-Video zur Verfügung stellen, das sich an den Bedürfnissen der Händler orientiert.



Einige Schlüsseleigenschaften und Funktionalität:



- Ultraschnelle Ausführung - Ein-Klick-Handel - Verhältnis der Käufer-/Verkäufer eines Instrumentes - rechtzeitige Handelswarnungen - Drag-und Drop-Elemente - zielgerichtete Handelsberichte und -darstellungen - kostenlose Handelssignale - fortschrittliche Diagrammindikatoren - Zeichentools



Die Kernvision von Alvexo besteht darin, unsere Marktposition zu halten und zu verbessern, indem wir nicht nur weitreichende Lernressourcen anbieten, um die Handelsfähigkeiten unserer Kunden auf lange Sicht zu verbessern, sondern auch eine robuste, sichere und geschützte Software, die Ihnen beim Handel hilft und Ihnen die Sicherheit und das Selbstbewusstsein gibt, die Sie verdienen.



