Dreißig kanadische und internationale Finanzunternehmen und

Pensionsfonds, die insgesamt Vermögenswerte von rund 1,2 Billionen

CAD verwalten, haben eine gemeinsame Erklärung institutioneller

Investoren zu klimabedingten Finanzrisiken veröffentlicht und alle

börsennotierten Unternehmen in Kanada dazu aufgerufen, sich zu einer

verstärkten Offenlegung von Risiken, die mit dem Klimawandel in

Zusammenhang stehen, sowie der Maßnahmen, die sie diesbezüglich

ergreifen, zu verpflichten. Die Erklärung wird im Grundsatz von 13

Unternehmen befürwortet.



Die Unterzeichner der Erklärung beabsichtigen, börsennotierte

Unternehmen in Kanada bei der Minderung ihrer mit dem Klimawandel in

Zusammenhang stehenden Risiken zu unterstützen. Durch die

Unterzeichnung der Erklärung setzen sie sich dafür ein, dass andere

Wirtschafts- und Finanzinstitutionen gemeinsam das nachhaltige

Weltwirtschaftswachstum stimulieren und dabei ihre Umweltauswirkungen

reduzieren.



"Die Erklärung entstand auf Initiative von Finanzinstitutionen

unter der Leitung der Arbeitsgruppe Verantwortungsvolles Investment

von Finance Montréal. Je mehr Informationen Investoren zur Verfügung

stehen, desto besser werden sie die Risiken ihrer

Investmentportfolios und Designinvestmentstrategien beurteilen

können, die an die Gegebenheiten des Klimawandels angepasst sind", so

Louis Lévesque, Chief Executive Officer, Finance Montréal. "Hierbei

handelt es sich um eine positive, im Einklang mit internationalen

Trends erfolgende Entwicklung der Finanzindustrie in Québec und

Kanada."



"Ich freue mich, dass sich die Finanzbranche vermehrt mit dieser

Kernfrage auseinandersetzt. Als institutionelle Investoren haben wir

alle einen Beitrag zur Förderung von Transparenz und besseren

Praktiken zur Offenlegung klimabedingter Risiken von Unternehmen zu

leisten, in die wir investieren", so André Bourbonnais, President und

CEO, PSP Investments, sowie Responsible Investment Lead, Finance

Montréal.



Die Erklärung steht weiteren Finanzinstitutionen offen, die sie

unterzeichnen und befürworten möchten. Die Erklärung im Wortlaut

sowie eine vollständige Auflistung der unterzeichnenden

Finanzinstitutionen finden Sie hier (http://www.finance-montreal.com/

sites/default/files/publications/declaration_institutional_investors_

on_climate_related_financial_risks.pdf).



Über Finance Montréal



Finance Montréal ist das Finanzcluster von Quebec und wurde 2010

auf Einladung der Québecer Regierung von Institutionen der

Finanzdienstleistungsbranche ins Leben gerufen. Finance Montréal

vereint unter seinem Dach 24 Regierungsmitglieder, sechs

Partnermitglieder, zwölf assoziierte Mitglieder und an die 300

freiwilligen Fachkräfte. Das Ziel ist die Weiterentwicklung und

Förderung der Finanzdienstleistungsindustrie von Québec. Die

Organisation arbeitet daran, den Ruf von Montréal als herausragendes

Finanzzentrum zu verbessern, und beteiligt sich an internationalen

Geschäftsentwicklungsaktivitäten zur Förderung der Ansiedlung

ausländischer Unternehmen in Montréal durch verschiedene staatliche

Anreize, darunter das Steuerermäßigungsprogramm des IFC. Finance

Montréal fördert die Zusammenarbeit verschiedenster Institutionen zur

Stimulierung des Branchenwachstums und der Sensibilisierung der in

Montréal ansässigen Finanzspezialisierungen. Weitere Informationen zu

Finance Montréal erhalten Sie auf http://www.finance-montreal.com.



Erklärung institutioneller Investoren zu klimabedingten

Finanzrisiken



Ein Aufruf der Finanzdienstleistungsbranche zu einer verstärkten

Offenlegung für einen besseren Umgang mit den Auswirkungen des

Klimawandels



Dieses Dokument wurde von 30 Institutionen, die derzeit

Vermögenswerte im Wert von rund 1,2 Billionen CAD verwalten,

unterzeichnet und im Grundsatz von 13 Organisationen befürwortet.



Wir, die unterzeichnenden Finanzinstitutionen dieser Erklärung,

rufen hiermit börsennotierte Unternehmen in Kanada dazu auf, sich zu

einer verstärkten Offenlegung von Informationen bezüglich ihrer mit

dem Klimawandel in Zusammenhang stehenden Risiken sowie der

Maßnahmen, die sie für den Umgang mit diesen Risiken ergreifen, zu

verpflichten. Diese Informationen tragen wesentlich dazu bei, dass

Investoren die nichtfinanziellen Risiken von Investmentmentportfolios

sowie die an neue Klimagegebenheiten angepassten

Designinvestmentstrategien besser einschätzen und anhand dieser

Analysen finanzielle Entscheidungen treffen können.



Derzeit herrscht für aktive Investoren in Kanada ein Mangel an

Daten zu den potenziellen, mit dem Klimawandel in Zusammenhang

stehenden Risiken. Ohne eine adäquate Offenlegung solcher Risiken

lassen sich eine Einschätzung der Widerstandsfähigkeit von

Geschäftsmodellen von Unternehmen sowie die Auswirkungen auf ihre

Vermögenswerte nicht richtig in Investmentthesen integrieren. Diese

Situation ist nicht ideal und muss geändert werden. In immer mehr

Regionen lassen sich weltweit Änderungen der Offenlegungspraktiken

börsennotierter Unternehmen beobachten, die von einer höheren

Transparenz in Bezug auf die mit dem Klimawandel, Treibhausgasen und

der Umweltleistung einhergehenden Risiken gekennzeichnet sind.



Zahlreiche Aufsichtsbehörden haben bereits

Offenlegungsvorschriften für mit dem Klimawandel zusammenhängende

Risiken eingeführt, und verschiedene internationale Organisationen

haben diesbezüglich Vorschläge unterbreitet. Als institutionelle

Investoren rufen wir börsennotierte Unternehmen in Kanada dazu auf,

rigorose Offenlegungsvorschriften einzuführen, die bezüglich dieser

Risiken für mehr Transparenz sorgen. Die Task Force on

Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) ist ein Beispiel für die

Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zur Einführung

einheitlicher und wirksamer Vorschriften für die Offenlegung von

Finanzdaten im Zusammenhang mit dem Klimawandel, womit

Finanzinstitutionen bei der Bewertung und Verwaltung dieser Risiken

unterstützt werden können.



Die Finanzdienstleistungsbranche spielt bei der Bekämpfung des

Klimawandels eine wichtige Rolle. Mit dieser Erklärung möchten wir

unsere Unterstützung der globalen Bemühungen zum Aufbau einer

umweltbewussteren Weltwirtschaft zum Ausdruck bringen und ein

nachhaltiges, emissionsarmes Wirtschaftsentwicklungsmodell fördern.

Um die potenziellen Effekte dieser Gefährdung langfristiger

Finanzrenditen für Mitglieder, Begünstigte, Kunden und andere

Stakeholder besser zu mindern, sind wir davon überzeugt, dass

konzertierte Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und

die Gewährleistung einer reibungslosen Energiewende dringend nötig

sind.



Folgendes können Finanzinstitutionen zur Bekämpfung des

Klimawandels beitragen



Wir, die unterzeichnenden Finanzinstitutionen, verpflichten uns

unter Wahrung unserer treuhänderischen Verantwortung zu Folgendem:



- Aufforderung der börsennotierten Unternehmen Kanadas zur

Einhaltung

finanzieller Offenlegungsvorschriften bezüglich ihrer mit dem

Klimawandel in Zusammenhang stehenden Risiken

- Erhöhung unserer Kapazitäten zur Messung der mit dem Klimawandel in

Zusammenhang stehenden Risiken und Chancen für unsere Investitionen

und Finanzierungsportfolios sowie ggf. deren Integration in

Entscheidungsfindungsprozesse

- Identifizierung und Beurteilung von Investmentmöglichkeiten mit

geringen Emissionen oder zur Förderung der Energiewende, die

unseren Kriterien entsprechen, unsere Investmentrichtlinien

einhalten und zum Erreichen unserer risikobereinigten

Leistungsziele beitragen

- Zusammenarbeit mit kapitalnehmenden Unternehmen, um diese bei der

Verwaltung ihrer Klimarisiken zu unterstützen



Wir müssen alle unseren Beitrag dazu leisten, der Weltwirtschaft

zu nachhaltigem Wachstum zu verhelfen und dabei die Klimaauswirkungen

zu reduzieren. Eine erhöhte Transparenz bei der Offenlegung

einschlägiger, hochwertiger Informationen im Zusammenhang mit dem

Klimawandel ist ein wichtiger Faktor beim Erreichen dieses Ziels.



Unterzeichner:



ACTIAM



Addenda Capital



Alphafixe Capital



Bâtirente



British Columbia Investment Management Corporation



Caisse de dépôt et placement du Québec



CoPower



Desjardins



ERAFP



Ethos Foundation



FERIQUE Fund Management



Fiera Capital Corporation



Fondaction CSN



Fonds de solidarité FTQ



Formula Growth Limited



Hexavest



Investissement Québec



IPSOL Capital



Ircantec



Jarislowsky Fraser



La Capitale Financial Group



Landry Investment Management



MD Financial Management



NEI Investments



PSP Investments



Régime de retraite de l'Université de Montréal



Shareholder Association for Research & Education



Triasima Portfolio Management



Vancity



Zwitserleven



Unterstützer:



Aequo



Carbon Consult Group



CFA Montréal



CFA Society Ottawa



CFA Québec



Finance and Sustainability Initiative



Finance Montréal



Groupe de Recherche en Finance Responsable



Groupe investissement responsable



Investment Industry Association of Canada



Millani Consulting



Réseau d'Administrateurs pour l'investissement responsible



Responsible Investment Association





