Halle (ots) - Doch ein Deal mit Geiselnehmern wirft das immer gleiche Dilemma auf: Darf ein Staat Zugeständnisse machen, um seine Bürger zu retten, oder bestärkt er damit nicht nur die Kidnapper? Das Mantra der Bundesregierung lautet: "Wir lassen uns nicht erpressen." In Einzelfällen wird dann doch gezahlt. Was auch immer Gerhard Schröder dem türkischen Präsidenten gegeben hat, es steigert die Gefahr für Deutsche und Europäer in der Türkei, in staatliche Geiselhaft zu geraten. Es macht sie zu potenziellen Zielen für Erdogans Regime, um Druckmittel für Verhandlungen zu erlangen. In seinen Augen hat sich Deutschland wieder als schwach erwiesen und wird immer schwach sein.



