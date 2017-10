Die für die besten Innovationen ausgewählten Unternehmen wurden in den Bereichen "Smart Citys" sowie Highend-Audio- und Videoanlagen für den Privatgebrauch ausgezeichnet

Die Consumer Technology Association (CTA) gab heute bekannt, dass 23 Unternehmen aus den Niederlanden und weiteren Ländern der Region als CES 2018 Innovation Honorees für herausragende Innovationen bei 24 Produkten ausgezeichnet wurden. Zwei der ausgezeichneten Unternehmen, Bang Olufsen sowie Amaryllo International B.V., wurde am 26. Oktober auf der CES Unveiled Amsterdamdie Auszeichnung "Best of Innovation" für die am besten bewerteten Produkte ihrer Kategorien verliehen. Diese halbtägige Veranstaltung richtet sich ausschließlich an das Fachpublikum. Dort treffen sich führende Vertreter der Medien, Aussteller und Investoren; sie erhalten vorab Gelegenheit, einen ersten Blick auf die Neuheiten der CES 2018 zu werfen. Die CES 2018 wird von der CTA veranstaltet. Sie findet vom 9. bis 12. Januar 2018 in Las Vegas (Nevada/USA) statt.

"Mit dem Programm ‚CES Innovation Awards' werden Unternehmen und Produkte geehrt, die für Innovationen und Einfallsreichtum auf höchster Ebene stehen", so Karen Chupka, Senior Vice President der Bereiche CES und Corporate Business Strategy der CTA. "Diese herausragenden Produkte eröffnen uns einen Blick auf die Möglichkeiten der elektronischen Konsumgüterbranche. Es handelt sich um Produkte und Dienstleistungen, die unseren Alltag und unser Leben weiter verbessern und uns weiterbringen."

Bei den CES Innovation Awards handelt es sich um ein alljährlich stattfindendes Programm, mit dem herausragende Konzeptionen ausgezeichnet werden. Es werden Preisträger in 28 Produktkategorien bestimmt. Eine aus Fachexperten bestehende Jury, darunter Designer, Ingenieure sowie Vertreter der technischen Fachmedien, prüfen die Kandidaten und wählen die Preisträger in zwei Kategorien aus: Honoree und Best of Innovation. Die Kandidaten werden nach den Kriterien Design, Funktionalität, Attraktivität für die Verbraucher, technische Umsetzung und anhand des Vergleichs mit der Konkurrenz beurteilt. Die Preisträger werden vom 9. bis 12. Januar auf der CES 2018 präsentiert. Die vollständige Liste der Preisträger des CES 2018 Innovation Award aus den Niederlanden und weiteren Ländern der Region (Dänemark, Estland, Deutschland, Norwegen, Schweden und Großbritannien) finden Sie online.

Außerdem wurden am 24. Oktober 2017 auf der CES Unveiled Paris 31 Innovation Award Honorees aus Frankreich bekannt gegeben. Die weiteren Preisträger werden auf der CES Unveiled New York und der CES Unveiled Las Vegas bekannt gegeben. Weitere Informationen zur Teilnahme als Besucher bzw. Aussteller auf der CES 2018 finden Sie unter CES.tech.

Hintergrund-Videomaterial von der CES in hoher Auflösung steht zum Download bereit unter CESbroll.com. Exklusive Fotos von den Ausstellungsräumen, Präsentationen, Konferenzen, Veranstaltungen und Preisverleihungen der CES finden Sie in der CES-Fotogalerie

Über die CES:

Die CES ist das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Sie dient Innovatoren und bahnbrechenden Technologieunternehmen seit 50 Jahren als Erprobungsfeld - die globale Bühne, auf der die Innovationen der nächsten Generation dem Markt vorgestellt werden. Als größte praxisnahe Veranstaltung ihrer Art stellt die CES alle Aspekte der Branche ins Rampenlicht. Da sie sich im Besitz der Consumer Technology Association (CTA)TM befindet und von dieser organisiert wird, führt sie Wirtschaftsführer und Vordenker aus aller Welt zusammen. Hier finden Sie Video-Highlights der CES. Folgen Sie der CES im Internet unter CES.tech und in den sozialen Medien.

Über die Consumer Technology Association:

Consumer Technology Association (CTA) ist der Wirtschaftsverband, der die 321 Milliarden U.S. Consumer-Technologie-Industrie vertritt und mehr als 15 Millionen U.S. Arbeitsplätze unterstützt. Mehr als 2.200 Unternehmen 80 Prozent sind kleine Unternehmen und Startups; Andere gehören zu den bekanntesten Marken der Welt genießen die Vorteile der CTA-Mitgliedschaft einschließlich politischer Interessenvertretung, Marktforschung, technische Ausbildung, Industrieförderung, Standards-Entwicklung und die Förderung von Geschäfts- und strategischen Beziehungen. CTA besitzt und produziert auch die CES der ideale Ort auf dieser Welt für alle, die auf dem Gebiet der Verbrauchertechnologien Erfolg haben. Gewinne aus der CES werden in die Industriedienstleistungen der CTA investiert.

KOMMENDE VERANSTALTUNGEN

CES Unveiled Amsterdam

26. Oktober, Amsterdam (Niederlande)

CT Hall of Fame Dinner

7. November, New York (USA)

CES Unveiled New York Anmeldung

9. November, New York (USA)

CES Media Days

7. bis 8. Januar 2018, Las Vegas (Nevada/USA)

CES Unveiled Las Vegas

7. Januar, Las Vegas (Nevada/USA)

CES 2018 Anmeldung

9. bis 12. Januar, Las Vegas (Nevada/USA)

CES Asia 2018

13. bis 15. Juni, Shanghai (China)

Contacts:

Consumer Technology Association (CTA)

Teresa Hsu, 703-907-5259

thsu@CTA.tech

www.CESAsia.tech

oder

Bernice Morquette, 703-907-7651

bmorquette@CTA.tech

www.CES.tech