Insgesamt 148 Aktionäre nahmen an der Versammlung in Basel teil, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilt. An der ausserordentlichen Generalversammlung waren 77'374'628 Aktien vertreten, was 18,2% der ausgegebenen Aktien (424'202'463) entspricht. Dem Antrag des Verwaltungsrates wurde mit 95,2% der vertretenen Stimmen ...

