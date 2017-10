In den Sondierungsgesprächen von Union, FDP und Grünen über eine mögliche Jamaika-Koalition ist es am Donnerstag nicht zu einer Einigung bei den Themen Klimaschutz sowie Migrations- und Flüchtlingspolitik gekommen. Das teilte Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Grünen, am Abend mit.

In den Verhandlungen habe er einen "klimapolitischen Zickzackkurs" erlebt, "der keine Grundlage für die nächsten vier Jahre" sein könne, kritisierte er. Die Gespräche wurden vertagt. Bereits am Nachmittag hatten sich die Parteien auf ein Grundsatzpapier zur Europapolitik geeinigt. Weitere Beratungen werde es allerdings unter anderem noch zum Verhältnis der EU zur Türkei und dem Umgang mit dem Brexit geben, so CDU-Generalsekretär Peter Tauber.