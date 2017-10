Premium-Modelle des chinesischen Oberklasse-Autobauers haben Auftritt beim führenden Wirtschaftsforum



Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - GAC Motor, Chinas am schnellsten wachsender Automobilhersteller, hat mehr als 380 GA8 Limousinen, GS8 SUV und GM8 MPV an das Organisationskomitee des Fortune Global Forum 2017 ("das Forum") geliefert und wurde offiziell mit der Bereitstellung von Dienstwagen für die Veranstaltung beauftragt.



"Wir bewundern die Vision und Umsicht von GAC Motor bei dieser Kollaboration mit uns", sagte John Needham, Geschäftsführer des Fortune Global Forum, bei der Übergabezeremonie. "Gemeinsam mit GAC Group wollen wir Guangzhou auf einer Weltbühne präsentieren und das Geschäftsklima diese Stadt beleben. Ich bin mir sicher, dass GAC Motor dazu einen großen Beitrag leisten wird." Zhu Xiaoyan, verantwortlich für die administrativen Aspekte des Fortune Global Forum 2017, hob den guten Ruf hervor, den sich GAC Motor in den letzten Jahren erarbeitet hat, und nannte das Unternehmen ein Symbol für die hochqualitative chinesische Automobilindustrie.



GAC Motor hat seine Premium-Limousine GA8 im Jahr 2016 auf den Markt gebracht. Das Modell zeichnet sich durch sein unverkennbares Design, seine hochwertige Verarbeitung, seine 5-Sterne-Wertung für Sicherheit und sein ultimatives Reiseerlebnis aus. Seine umfangreichen Sicherheitsmerkmale umfassen Navigationshilfe, Kollisionswarnsystem und Bremsassistenzsystem.



Der eigenentwickelte Obere-Mittelklasse-SUV GS8 erfüllt den nordamerikanischen Sicherheitsstandard für Dachstabilität von SUV und revolutioniert den chinesischen Markt für SUV der oberen Mittelklasse. Die Präsentation des GS8 ist ein weiterer Meilenstein für GAC Motor in Sachen globaler Marktpräsenz und Beweis für die F&E-Kompetenz und das erfolgreiche Qualitätssicherungssystem des Unternehmens.



"Es ist uns eine große Ehre, dass wir China und der Stadt Guangzhou als Gastgeber der hochgeschätzten Führungspersönlichkeiten und ehrenwerten Gäste aus der Welt der Politik und Wirtschaft, die an dem Forum, eines der weltweit einflussreichsten Treffen zur wirtschaftlichen Entwicklung, teilnehmen, einen Dienst erweisen und den Fortschritt der chinesischen Automobilbranche unter Beweis stellen können", sagte Yu Jun, Präsident von GAC Motor. "Es ist eine Bestätigung unserer unermüdlichen Entwicklungsarbeit im Premium-Automobilsektor, um ein erstklassiges Fahrerlebnis zu bieten, und auch eine Anerkennung von GAC Motor als chinesischer Autobauer der Oberklasse."



Das 1995 aufgelegte Fortune Global Forum bringt führende Politiker der Welt und Spitzenvertreter der weltgrößten Unternehmen zusammen, die sich über die dynamischen Grenzlinien des internationalen Handels austauschen. Das Motto des Fortune Global Forum 2017 lautet "Offenheit & Innovation: Gestaltung der Weltwirtschaft". Führungspersönlichkeiten aus aller Welt, darunter Manager der Fortune Global 500, haben dort die Gelegenheit, mit ihren chinesischen Kollegen in aktiven Dialog zu treten.



Weitere Informationen zu dem Forum und ein Programm der Themen finden Sie unter: https://www.fortuneconferences.com/global-forum-2017



Das Unternehmen erhielt eine Einladung zur North American International Auto Show (NAICS), wo sich aufstrebende Automobilhersteller aus aller Welt vor einem Weltpublikum präsentieren. Dort zeigen sie ihre Technologie und Designs, tauschen sich mit Weltmarken der Automobilbranche aus und stellen die Fähigkeiten der chinesischen Qualitätsfertigung unter Beweis.



Das Unternehmen will bis spätestens 2019 auf den nordamerikanischen Markt vordringen. Dazu laufen bereits die Vorbereitungen, beispielsweise die Konzeption von Produkten speziell für den nordamerikanischen Markt. Das Unternehmen will so sicherstellen, dass seine Produkte den Umweltbestimmungen und Kundenanforderungen in Nordamerika entsprechen.



"Unser Beitrag zum Fortune Global Forum 2017 ist ein weiterer Schritt auf dem Weg von GAC Motor in Richtung Weltbühne und beschleunigt unsere globale Expansion", fügte Yu hinzu. "GAC Motor wird auch weiterhin in innovative Designs für seine umfassende Produktlinie investieren mit dem Ziel, selbst die anspruchsvollsten Kunden von unserer Qualität und unserem Serviceangebot zu überzeugen."



"Das Unternehmen erschließt neue Vertriebswege auf wichtigen Märkten wie Nordamerika und will sich dabei von einem chinesischen Autobauer in einen internationalen Konzern verwandeln, der intelligente Fertigungstechnik anwendet und ein Markenimage als Automobilhersteller von Weltrang aufbaut, der durch Spitzenleistung bei Forschung, Fertigung und Vertrieb überzeugt."



Informationen zu GAC Motor



GAC Motor ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group und entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. Das Unternehmen erzielte 2016 ein Wachstum von 96 Prozent, das höchste aller chinesischen Marken in diesem Zeitraum. In der China Initial Quality StudySM (IQS) 2017 belegt GAC Motor (seit nunmehr fünf Jahren in Folge) den Spitzenplatz unter allen chinesischen Marken.



