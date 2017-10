Düsseldorf (ots) - Schauspieler Michael Degen (85) sträuben sich die Nackenhaare, wenn es um das Thema AfD geht. "Dieser Herr Gauland, der geht einfach nicht. Aber er wurde ins Parlament gewählt. Leider", sagte Degen der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Wenn er jünger wäre, würde er das Land sicher verlassen, sagte er weiter. "Denn man verhält sich vonseiten der Regierung her so sorglos. Das finde ich scheußlich. Und auch sehr besorgniserregend." Zudem wisse er, dass der Antisemitismus im Land immer stärker werde. Michael Degen ist Jude und entging im Zweiten Weltkrieg nur knapp der Verfolgung durch die Nationalsozialisten.



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621