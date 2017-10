NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nach einem kaum veränderten Start zuletzt ein wenig nachgegeben. Derweil ging es für die Standardwerte an der Wall Street nach dem kleinen Rückschlag am Vortag moderat bergauf.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkt auf 99 24/32 Punkte und rentierten mit 1,62 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 4/32 Punkte auf 99 21/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,07 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere verloren 5/32 Punkte auf 98 8/32 Punkte und rentierten mit 2,45 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren büßten 11/32 Punkte auf 95 28/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 2,96 Prozent./gl/stb

AXC0352 2017-10-26/21:49