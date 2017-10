Heidelberg (ots) - Realistischerweise gibt es nun zwei Optionen. Erstens: Puigdemonts eigene Regierung "putscht" gegen ihn und erzwingt doch noch Neuwahlen. Oder aber, die unschönere Möglichkeit: Puigdemont ruft tatsächlich die Unabhängigkeit aus. In diesem Fall dürfte die Regierung in Madrid kaum zögern, die angedrohten Zwangsmaßnahmen in die Tat umzusetzen. Vor diesem Hintergrund sind Puigdemont und seine Regierung in der Pflicht, über ihren Konfrontationskurs noch einmal nachzudenken.



Dasselbe gilt allerdings auch für die Gegenseite. Wenn Madrid sich Neuwahlen in Katalonien erhofft, sollte es im Gegenzug auch Gespräche in Aussicht stellen - sowie einen Verzicht auf die Anwendung von Artikel 155. Dazu zeigte sich Ministerpräsident Mariano Rajoy bisher jedoch nicht bereit. Rajoy wie Puigdemont bewiesen bisher beide ein gefährliches Maß an Sturheit. Bleibt zu hoffen, dass ihr jeweiliges Umfeld sie doch noch zur Mäßigung bringt. Es wäre besser für alle.



