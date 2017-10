Haikou, China (ots/PRNewswire) - Am Morgen des 20. Oktobers öffnete die zweitägige 2017 Montreal International Tourism and Travel Show in Place Bonaventure ihre Pforten.



Als größte umfassende Tourismusmesse in Kanada fand die Montreal International Tourism and Travel Show bereits zum 29. Mal statt. Mit über 400 beteiligten weltweiten Reiseunternehmen (Reisebüros, Fremdenverkehrsvereine, Reiseveranstalter und Fluggesellschaften) und etwa 1.000 Veranstaltungen, wie Seminare, Delikatessenstände, kulturelle Aufführungen usw., zog die 2017 Montreal International Tourism and Travel Show über 40.000 Aussteller und Besucher an.



Das China National Tourist Office in Toronto führte die Teilnahme der Reiseunternehmen der Provinzen Hainan, Guangdong und Shandong und der autonomen Region Tibet an, um für das Bild vom "Schönen China" zu werben und mehr Touristen aus Nordamerika anzuziehen.



Den Ausstellern aus der Provinz Hainan, darunter der Vertreter des Hainan Travel Promotion Center Co., Ltd., stand Jiangsong Zhou, stellvertretender Direktor der Abteilung Politik und Verordnungen der Tourismus-Entwicklungskommission von Hainan vor.



Mit einer Küstenlandschaft als Hintergrundbild wurden am Messestand der Provinz Hainan detaillierte Landkarten für Touristen in englischer Sprache, Poster und verschiedene Souvenirs wie Kühlschrankmagneten und Lesezeichen verteilt.



Der Stand wurde von zahlreichen Kanadiern besucht, die sich beraten ließen und sich austauschten, und erhielt überwältigendes positives Feedback. Nachdem sie die Tourismusprodukte der Provinz Hainan am Stand angesehen hatten, freuten sich Kanadier sowie Besucher aus anderen Ländern daran, sich ihre wunderschöne Reise in die Provinz Hainan auszumalen.



Pressekontakt: Ms. Li Tel: +86 10 63073114