Liebe Trader,

Mit großer Spannung wurden die am Donnerstag nachbörslich veröffentlichten Quartalszahlen von Amazon und Microsoft erwartet - Anleger wurden daraufhin auch nicht enttäuscht. Beide Konzerne konnten die Analystenerwartungen schlagen, besonders Amazon war nachbörslich stark nachgefragt und legte um über 7 Prozent zu.

Amazon übertraf im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,52 US-Dollar die Analystenschätzungen von 0,03 US-Dollar sehr deutlich und konnte auch beim Umsatz mit 43,7 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen von 42,14 Milliarden US-Dollar punkten.

Zugleich streckt der Krake ihre Arme jetzt in Richtung Arzneimittelmarkt aus - der Versandhändler hat in mehreren US-Bundesstaaten eine Apothekenlizenz erhalten. Charttechnisch dürfte mit dem gestern vollzogenen Kurssprung die seit August anhaltende Seitwärtsbewegung in der Amazon-Aktie ein Ende gefunden haben, auf das nun Kursgewinne zurück an die Jahreshochs aus Juli 2017 folgen könnten. Aber auch noch viel höhere Kursnotierungen wären aufgrund des stetigen Geschäftsausbaus vorstellbar und sind mittelfristig auf der Long-Seite zu betrachten.

Long-Chance:

Der erste Startkurs im morgigen Handel der Amazon-Aktie wird um 1.040 US-Dollar gehandelt, bis zu den Jahreshochs von 1083,31 US-Dollar könnte es sogar noch im Freitagshandel weiter aufwärts gehen. Ein Ausbruch per Wochenschlusskurs darüber sollte weitere Kursgewinne an 1.150,- US-Dollar auf kurzfristiger Basis ermöglichen. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp unterhalb der Marke von rund 1.000,- US-Dollar aufhalten, da mit kurzfristigen Rücksetzer zwingend gerechnet werden muss. Größere Verkaufssignale ergeben sich hingegen erst unterhalb der Horizontalunterstützung von grob 940,00 US-Dollar und führen auf den darunter gelegenen Support bei 847,21 US-Dollar abwärts.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 1.040,- US-Dollar

Kursziel: 1.083,31 / 1.100,- / 1.150,- US-Dollar

Stopp: < 1.000,- US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 40,00 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Amazon.com Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 972,43 US-Dollar; 22:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

