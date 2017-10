Schwerpunkt des Bündnisses liegt auf Kundeninnovationen für die Sektoren Medien, Erdöl und Erdgas, Produktion und Finanzdienstleistungen

Larsen Toubro Infotech Ltd. (NSE: LTI; BSE: 540005), ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen, hat heute eine Partnerschaft für strategische Implementierungen mit Apttus angekündigt, dem in seiner Kategorie prägenden Quote-to-Cash-Softwareunternehmen mit Sitz in der kalifornischen Stadt San Mateo. Der Schwerpunkt der Partnerschaft wird auf der Ermöglichung von Initiativen für digitale Transformationen globaler Kunden durch gemeinsam entwickelte branchenorientierte Angebote liegen.

Als strategische Partner werden beide Unternehmen Synergien entwickeln, um von Apttus betriebene Lösungen für die Kunden in verschiedenen Branchen zu liefern:

Medien Unterhaltung : Lösungen zur Rationalisierung von Produktion und Vertriebsprozess, inklusive rechtlicher Abläufe

: Lösungen zur Rationalisierung von Produktion und Vertriebsprozess, inklusive rechtlicher Abläufe Erdöl Erdgas : Lösungen der nächsten Generation für das Management von Bohrbetrieben und nachgelagerte Geschäfte

: Lösungen der nächsten Generation für das Management von Bohrbetrieben und nachgelagerte Geschäfte Produktion : Integrierte Lösungen für Anfragen bis hin zu Erträgen, mit denen Backoffice-Tätigkeiten freigegeben und Vertriebs- und Serviceaktivitäten neu gestaltet werden können

: Integrierte Lösungen für Anfragen bis hin zu Erträgen, mit denen Backoffice-Tätigkeiten freigegeben und Vertriebs- und Serviceaktivitäten neu gestaltet werden können Finanzdienstleistungen: Lösungen von Planung bis Portfolio, mit denen der Kundenkontakt in B2B- und B2C-Umgebungen modernisiert wird; Lösungen für die Bereitschaft für Brexit und MIFID II.

Sanjay Jalona, Chief Executive Officer und Geschäftsführer von LTI, sagte: "Unsere Kunden sind bestrebt, ihre Geschäftstätigkeiten durch Veränderung der Quote-to-Cash- und Procure-to-Pay-Abläufe zu verbessern. Apttus liefert ein fantastisches System für die Erstellung intelligenter Lösungen der nächsten Generation für Vertrieb, Service und rechtliche Abläufe."

Kirk Krappe, Chief Executive Officer von Apttus, sagte: "Unsere Partner sind ein Bestandteil von entscheidender Bedeutung für unsere Vermarktungsstrategie, und wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit LTI in größerem Maßstab und weltweit. Die umfassende Fachkompetenz von LTI in den Bereichen Produktion, Medien und Finanzdienstleistungen ermöglicht eine einzigartige Gelegenheit zur Zusammenarbeit und die Möglichkeit, unseren Kunden gemeinsame Innovationen anzubieten."

Über LTI

LTI (NSE: LTI; BSE: 540005) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 250 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt. Mit Niederlassungen in 27 Ländern erbringen wir für unsere Kunden stets den höchsten Einsatz und beschleunigen deren digitale Transformation mit der Mosaic-Plattform von LTI, die sie zu innovativen Lösungen in Bereichen wie Mobilfunk, sozialen Medien, Analytik, IdD und Cloud befähigt. Wir wurden vor zwanzig Jahren als Tochtergesellschaft der Larsen Toubro Group gegründet und verfügen dank dieses besonderen Erbes über unübertroffene Praxiserfahrung bei der Lösung hochkomplexer Herausforderungen, vor denen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen stehen. Jeden Tag sorgt unser Team aus mehr als 20.000 LTI-Mitarbeitern dafür, dass unsere Kunden die Effektivität ihrer Geschäftstätigkeit und Technologieoperationen verbessern und Wertschöpfung für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre erbringen. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.Lntinfotech.com oder folgen Sie uns über @LTI_Global.

Über Apttus

Apttus, das in seiner Kategorie prägende Technologieunternehmen für Quote-to-Cash-Abläufe und Contract Life Cycle Management, fördert die wesentlichen Geschäftsprozesse zwischen den Interessen eines Einkäufers und der Realisierung von Umsätzen. Über eine patentierte Kombination von SaaS-basierten Anwendungen maximiert die Apttus Intelligent Cloud Umsätze und Geschäftsergebnisse für Unternehmen sämtlicher Größen, darunter 100 der Fortune 500. Die Anwendungen von Apttus werden durch maschinelles Lernen und Max, einen intelligenten Agenten, ergänzt und umfassen die Konfigurierung von Preisangeboten (Configure Price Quote, CPQ), E-Commerce, Vertragsmanagement, Anreizmanagement, Erneuerungen, Rechnungs- und Auftragsmanagement. Die Apttus Intelligent Cloud wird über die weltweit bewährtesten Cloud-Plattformen betrieben, darunter Salesforce und Microsoft Azure. Apttus hat seinen Sitz im kalifornischen San Mateo und unterhält weitere Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.apttus.com.com.

Weitere Informationen

Bündnisse von LTI: https://www.lntinfotech.com/alliances/

Salesforce by LTI: https://www.lntinfotech.com/services/enterprise-solutions/salesforce/

Kontaktaufnahme mit LTI

Lesen Sie unsere News und Blogs

Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn

Geben Sie uns Likes auf Facebook und YouTube

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171026006737/de/

Contacts:

Larsen Toubro Infotech Ltd.

Neelian Homem

Öffentlichkeits- und Medienarbeit Indien

+91-900-434-5540

neelian.homem@lntinfotech.com

oder

Karin Bakis

Öffentlichkeits- und Medienarbeit USA

+1-978-998-1578

karin.bakis@lntinfotech.com

oder

Katrina Dixon

Öffentlichkeits- und Medienarbeit Europa

+44-771-475-3308

Katrina.dixon@lntinfotech.com